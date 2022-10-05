Brundle: "Yoğun yağmur lastikleri neden var merak ediyorum"

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Singapur Grand Prix'sinin başlamasına yaklaşık bir saat kala Marina Bay Street Circuit'in üzerini bulutlar kapladı ve sağanak yağış etkisini gösterdi.

Bunun üzerine pistin yüzeyini yoğun bir su tabakası kapladı fakat Singapur'un drenaj sistemi, bu tarz şartlara uygun hazırlandığı için herhangi bir sel veya başka bir şey söz konusu değildi.

Pistte bazı çukurlar olduğu için yer yer su birikintileri vardı ve organizatörler yarışın başlangıcını, yağmurun durmasına rağmen 1 saat 5 dakika ertelediler.

Yarış başladığında pistin yüzeyindeki su tabakası büyük oranda kalkmıştı ve bu da sürücülerin geçiş lastiklerini kullanmalarını sağladı.

Martin Brundle'a göre, başlangıç sinyali biraz daha erken verilebilirdi çünkü sürücüler, bu şartlar için üretilen yoğun yağmur lastiğine sahipler.

Brundle, Sky Sports'taki köşesinde, "Pek çok kişi yarış için yağmur riskinin önemli ölçüde azaldığını tahmin ediyordu fakat starttan 75 dakika önce gök adeta delindi."

"Singapur bu tür yağışlara alışık ve drenaj sistemi buna göre ayarlıydı ancak biz yine de yağmurun tamamen bitmesini bekledik. Ardından başlangıç prosedürü 65 dakika ertelendi."

"Pistte su birikintileri varken asla sürüş yapılmayacaksa F1'in neden dünyanın her yerine yoğun yağmur lastiğini gördüğünü merak ediyorum." dedi.

Sürücüler, Monako GP'de mavi logolu yağmur lastiğini kullanmış ve bunun oldukça "kötü bir lastik" olduğunu belirtmişlerdi.