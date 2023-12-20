Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Brundle, yıllardır aynı sonuçları alan Sauber'in varoluş amacını sorguluyor

Martin Brundle, Sauber'in Markalar Şampiyonası'nda benzer pozisyonlarda tekrarlamasından duyduğu endişeyi dile getirdi ve Audi'nin çoğunluğu devralması tamamlandığında bir atağa geçeceklerini söyledi.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Sauber logo

Hinwil merkezli takım 2022'de altıncı sıradayken 2023'te dokuzuncu sıraya geriledi ve Alfa Romeo'nun takımdan ayrılması ve ardından yeni bir isim hakkı anlaşmasının onaylanmasıyla takım 2024'ten itibaren Stake F1 Team Kick Sauber ismini aldı.

Audi 2026'da çoğunluğu devralma işlemini fabrika güç ünitesiyle birlikte tamamlayacak. Ancak Formula 1'e gelişinden bu yana takımın neredeyse sabit olarak orta sıralarda yer alması Brundle'ın takımın hedeflerini sorgulamasına neden oldu.

Alman markanın, Sauber'in çoğunluk hissesini almasına daha iki sezon var. Takım Formula 1'de geçirdiği 30 yılda tek bir zafer elde etti. Bu galibiyet 2008'de Montreal'de Robert Kubica elinden, BMW ile ortak oldukları dönemde geldi.

Bugüne kadar 27 kez podyuma çıkan Sauber, yolculuğunun çoğunu orta sıralarda geçirmiş bir takım. Ancak Sauber'in 2023 hikayesi, yıl ilerledikçe araçlarının rakipleri tarafından büyük ölçüde geride bırakılmasıyla bir hayal kırıklığı oldu.

Eski F1 pilotu Brundle, 2023'te Markalar Şampiyonasında sondan ikinci olan Hinwil merkezli takıma gelecekte daha fazla başarı getirmek için 'bir şeylerin değişmesi gerektiğine' inanıyor.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Sky Sports F1'in sezon sonu değerlendirmesinde Brundle, "Bu sezon geçen yılki kadar olmasa da, özellikle Valtteri Bottas ile zaman zaman biraz hızlı göründüler." 

"Sauber'e bakalım, neden var olduklarını, ne olduklarını, neyi hedeflediklerini, amaçlarının ne olduğunu hep merak etmişimdir. Diğer takımların ne yapmaya çalıştıkları oldukça açık."

"Ama İsviçre merkezli ciddi bir ekip. Aracı 2024'te Büyük Britanya'da tanıtacaklar. Bu da heyecan verici yeni bir ismin geldiğini gösteriyor."

"Onları küçümsemiyorum ama Dünya Şampiyonası'nda hep aynı yerde dönüp duruyorlar. Bu yüzden bir şeylerin değişmesi gerekiyor."

"Bu değişiklik elbette 2026 kural değişikliğine hazırlanmak üzere takımı aşamalı olarak devralan Audi olabilir." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Magnussen: "Haas'ı size şikayet etmemin takıma faydası yok"
Sonraki haber Bahreyn varlık fonu, McLaren Group'ta sermaye arttırımına gidiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Formula 1

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir" Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Formula 1

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit" Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Brundle, Leclerc'in krallara layık bir muamele gördüğünü düşünüyor

Brundle, Leclerc'in krallara layık bir muamele gördüğünü düşünüyor

Formula 1

Brundle, Leclerc'in krallara layık bir muamele gördüğünü düşünüyor Brundle, Leclerc'in krallara layık bir muamele gördüğünü düşünüyor

Kevin Magnussen
Daha fazlası
Kevin Magnussen
Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz”

Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz”

Formula 1
Brezilya GP

Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz” Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz”

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Formula 1
Mexico City GP

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Haas: "Büyük güncelleme, henüz sezon boyunca yaşadığımız sıkıntıları çözmedi"

Haas: "Büyük güncelleme, henüz sezon boyunca yaşadığımız sıkıntıları çözmedi"

Formula 1
Amerika GP

Haas: "Büyük güncelleme, henüz sezon boyunca yaşadığımız sıkıntıları çözmedi" Haas: "Büyük güncelleme, henüz sezon boyunca yaşadığımız sıkıntıları çözmedi"

Haas F1 Team
Daha fazlası
Haas F1 Team
Steiner: "Genç pilotları test etmek pahalıya mâl oluyor"

Steiner: "Genç pilotları test etmek pahalıya mâl oluyor"

Formula 1

Steiner: "Genç pilotları test etmek pahalıya mâl oluyor" Steiner: "Genç pilotları test etmek pahalıya mâl oluyor"

Steiner: "Cehenneme yakın bir sezon geçirdik"

Steiner: "Cehenneme yakın bir sezon geçirdik"

Formula 1

Steiner: "Cehenneme yakın bir sezon geçirdik" Steiner: "Cehenneme yakın bir sezon geçirdik"

Hulkenberg, Haas'ın yaşadığı zorluklara rağmen F1'e döndüğü için mutlu

Hulkenberg, Haas'ın yaşadığı zorluklara rağmen F1'e döndüğü için mutlu

Formula 1

Hulkenberg, Haas'ın yaşadığı zorluklara rağmen F1'e döndüğü için mutlu Hulkenberg, Haas'ın yaşadığı zorluklara rağmen F1'e döndüğü için mutlu

Son Haberler

Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı

Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı

F1 Formula 1

Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı

Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"

Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"

F1 Formula 1

Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu" Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

F1 Formula 1

Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir" Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

F1 Formula 1

Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit" Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol