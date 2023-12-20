Brundle, yıllardır aynı sonuçları alan Sauber'in varoluş amacını sorguluyor

Hinwil merkezli takım 2022'de altıncı sıradayken 2023'te dokuzuncu sıraya geriledi ve Alfa Romeo'nun takımdan ayrılması ve ardından yeni bir isim hakkı anlaşmasının onaylanmasıyla takım 2024'ten itibaren Stake F1 Team Kick Sauber ismini aldı.

Audi 2026'da çoğunluğu devralma işlemini fabrika güç ünitesiyle birlikte tamamlayacak. Ancak Formula 1'e gelişinden bu yana takımın neredeyse sabit olarak orta sıralarda yer alması Brundle'ın takımın hedeflerini sorgulamasına neden oldu.

Alman markanın, Sauber'in çoğunluk hissesini almasına daha iki sezon var. Takım Formula 1'de geçirdiği 30 yılda tek bir zafer elde etti. Bu galibiyet 2008'de Montreal'de Robert Kubica elinden, BMW ile ortak oldukları dönemde geldi.

Bugüne kadar 27 kez podyuma çıkan Sauber, yolculuğunun çoğunu orta sıralarda geçirmiş bir takım. Ancak Sauber'in 2023 hikayesi, yıl ilerledikçe araçlarının rakipleri tarafından büyük ölçüde geride bırakılmasıyla bir hayal kırıklığı oldu.

Eski F1 pilotu Brundle, 2023'te Markalar Şampiyonasında sondan ikinci olan Hinwil merkezli takıma gelecekte daha fazla başarı getirmek için 'bir şeylerin değişmesi gerektiğine' inanıyor.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Sky Sports F1'in sezon sonu değerlendirmesinde Brundle, "Bu sezon geçen yılki kadar olmasa da, özellikle Valtteri Bottas ile zaman zaman biraz hızlı göründüler."

"Sauber'e bakalım, neden var olduklarını, ne olduklarını, neyi hedeflediklerini, amaçlarının ne olduğunu hep merak etmişimdir. Diğer takımların ne yapmaya çalıştıkları oldukça açık."

"Ama İsviçre merkezli ciddi bir ekip. Aracı 2024'te Büyük Britanya'da tanıtacaklar. Bu da heyecan verici yeni bir ismin geldiğini gösteriyor."

"Onları küçümsemiyorum ama Dünya Şampiyonası'nda hep aynı yerde dönüp duruyorlar. Bu yüzden bir şeylerin değişmesi gerekiyor."

"Bu değişiklik elbette 2026 kural değişikliğine hazırlanmak üzere takımı aşamalı olarak devralan Audi olabilir." dedi.