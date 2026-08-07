Brundle: “Yeni kurallar spora zarar veriyor”

2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe gire<n yeni motor ve şasi yönetmelikleri, griddeki pilotların ve taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor. Daha küçük, daha hafif ve aktif aerodinamik sistemlere sahip araçlarda güç üretimi yarı yarıya elektrikle sağlanırken; pilotların düzlük sonlarında batarya doldurmak için gaz kesmek zorunda kalması eleştirilerin odağında yer alıyor.

Dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen’in "steroid basılmış Formula E araçları" olarak nitelendirdiği bu durum, son dönemde Silverstone ve Spa-Francorchamps gibi efsanevi pistlerde araç içi kameralara net şekilde yansımıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sky Sports yayını sırasında konuşan Martin Brundle, değerlendirmesinde durumun üzücü boyutuna dikkat çekti: "Açıkçası tüm takımların ve pilotların bu kuralları tam anlamıyla kavramakta zorlandığını düşünüyorum.”

“Dürüst olmak gerekirse biraz gözlerim doluyor; çünkü Silverstone’daki o muazzam virajları kaybettik, şimdi Spa’da da aynı tabloyla karşı karşıyayız.”

“Yeni kurallar yüksek hızlı pistlerde spora zarar veriyor. 2027 ve 2028 için bazı adımlar atılıyor ancak bu kural konseptinden 2030 veya 2031'deki yeni motor döneminde tamamen kurtulmamız şart."

Yeni araçların karmaşık yapısına ve efsanevi virajlardaki hız kaybına rağmen pist üstündeki teker tekere mücadelenin görsel açıdan hâlâ etkileyici olduğunu vurgulayan Brundle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeye rağmen elimizdeki mevcut araçlar bunlar.”

“Cuma günleri pist kenarına çıktığımda araçların hâlâ ne kadar hızlı göründüğüne şaşırıyorum. Yan yana geldiklerinde, atak yapıp birbirlerini sıkıştırdıklarında izlemesi gerçekten çok keyifli.”

Racing Bulls mekanikerleri gridde Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Yine de takımların ve organizasyonun şu anki karmaşık yapının üstesinden gelmesi gerekiyor, zira çözülmesi gereken pek çok detay var."