Brundle: "Yaz arası Maranello'da uzun hissettirecek"

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F1-75, bu sezon RB18'in hemen önünde belki de griddeki en hızlı araç konumunda ancak Ferrari'nin hataları, iki şampiyonada da liderliği Red Bull'a bırakmalarına neden oldu.

Sezon başından bu yana Imola, Barselona, Bakü, Monako, Silverstone, Fransa ve Macaristan yarışlarında Leclerc'in önemli puanlar kaybettiği görüldü. Bazen pilot hatası, bazen dayanıklılık sorunları ve bazen de yanlış strateji kararları; Leclerc'in bu 7 yarışta önemli puanlar kaybetmesine neden oldu.

Tüm bu hataların bir sonucu olarak da Leclerc, yaz arasına Max Verstappen'in 80 puan arkasında girdi. Sezonunun bitimine 9 yarış kala, 80 puan oldukça önemli bir fark. Özellikle de Verstappen ve Red Bull'un ne kadar istikrarlı olduğu düşünürsek.

Ferrari'nin 2 ve 3. sıralardan başlayıp 4 ve 6. sıralarda finiş gördüğü Macaristan Grand Prix'sindeki stratejisi, bu sezon bazı yarışlarda olduğu gibi yine İtalyan takımın eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.

Sky Sport'daki köşe yazısında Ferrari hakkında konuşan Brundle, Macaristan'da Ferrari'nin temposunun sadece sert lastikte değil, yumuşak lastikte de "vasat" olduğunu ancak stratejilerinin de "hiç mantıklı" olmadığını düşünüyor.

63 yaşındaki eski F1 pilotu, konu hakkında şunları söyledi: "Ferrari, son zamanlarda sıklığı artan hatalarında hep birbirini desteklemeye ve takım olarak birbirine yakın kalmaya çalıştı."

"Ancak duruma bakacak olursanız, hızlı bir araçla 2 ve 3. sıradan başladıkları yarışı bir şekilde 4 ve 6. sıralarda bitirdiler."

"Sürekli olarak yağmur damlalarının düştüğü o soğuk günde [sadece sert lastikler de değil] yumuşak lastiklerde de sürpriz bir şekilde vasat bir tempoya sahiplerdi. Fakat stratejileri de hiç mantıklı değildi."

"Bitime 9 yarış var ve Verstappen, 80 puanlık bir avantaja sahip. Bu fark, 3 yarış galibiyeti + 3 en hızlı turdan bile daha büyük. Ayrıca Mercedes, Markalar Şampiyonası'nda artık sadece 30 puan geride. Yani bence yaz arası, Maranello'da oldukça uzun hissettirecek."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images