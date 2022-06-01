Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Albon, Monako'da Leclerc'i neden arkasında tuttuğunu açıkladı Sonraki / Hill: "Mick'in kazası olduğundan daha kötü göründü"
Formula 1 Haberler

Brundle, yarış kontrolün Monako'daki "hararetli tartışmalarını" açıkladı

Martin Brundle, Monako'daki yarış gününde yaşanan gecikmelerin ve bilgi eksikliğinin yarış kontroldeki çekişmelerden kaynaklandığını söyledi.

Ekleyen:
Brundle, yarış kontrolün Monako'daki "hararetli tartışmalarını" açıkladı
Haberi dinle

Monako'da yarış öncesinde yağan yağmur, geçiş lastikleri yeterli olacağı halde startın ertelenmesine sebep oldu. 

Yarış daha sonra güvenlik aracı arkasında başlatıldı ancak birkaç turun ardından şiddetli yağmur başladı. Bu nedenle yarışa devam edilemedi ve yaklaşık 45 dakikalık bir bekleme süreci oldu.

FIA, startın, hafta sonu ıslak zeminde hiç sürüş yapılmadığı için güvenlik amaçlı ertelendiğini açıkladı.

Daha sonra ise elektrik sıkıntıları nedeniyle erteleme yapıldığı ve durarak start alınmadığı belirtildi.

Normalde, yarış kontrol yarışın devam etmesi için doğru zamanı belirlerken, güvenlik aracı da yola çıkıp pisti değerlendirir ancak Bernd Maylander, bu süreçte yalnızca start ve yeniden başlatma sırasında araçları yönlendirmek için harekete geçti.

Brundle, bu belirsizliğe yarış kontrol odasındaki karışıklığın yol açtığını açıkladı.

Brundle, "Hava beklentisiyle yarışın yapılmaması gerekli bir şey değil."

"Bu durumla mücadele etmesi için sanal ve gerçek güvenlik araçlarımız, kırmızı bayraklar, lastikleri iki saniyede değiştirebilen pit stop ekiplerimiz ve iki tip ıslak zemin lastiklerimiz var."

"Birkaç güvenilir kaynak, bu karmaşa sırasında yarış kontrolde hararetli tartışmalar olduğunu söyledi."

"Bu, hareketsiz kaldığımız ve bilgi eksikliği olan zamanların yanı sıra güvenlik aracının neden her zamanki gibi pist koşullarını araştırmadığını açıklıyor." dedi.

A marshal waves a red flag

A marshal waves a red flag

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış kontrol, 2022'de yeniden yapılandırıldı ve yarış direktörlüğüne Niels Wittich ve Eduardo Freitas getirildi. Bunların yanı sıra danışman olarak Herbie Blash atandı ve sanal yarış kontrol kuruldu. Monako'da Freitas görev başındaydı.

Brundle, yarış kontroldeki insanlara spesifik roller atanarak daha fazla değişiklik yapılması gerektiğini savundu.

"FIA'nın, F1'in iyiliği için, tamamen kendini adamış ve yetkili bir yarış direktörüne, en az bir yedeğe, pist ve sistem denetmenine ve etkili bir iletişim departmanına ihtiyacı var."

"Bunu yüksek öncelikli bir problem olarak görüyorum."

"FIA tarafından yarıştan sonra, şiddetli yağmur nedeniyle start kısmında elektrik kesintisi olduğu söylendi ve bu da hareketli startları açıklıyor."

"Bu, basit ve etkili medya WhatsApp gurubumuzda söylenseydi, on milyonlarca izleyiciyi ve pist kenarındaki on binlerce katılımcıyı bilgilendirirdik ve çok daha mantıklı olurdu."

paylaşım
yorumlar
Albon, Monako'da Leclerc'i neden arkasında tuttuğunu açıkladı
Önceki haber

Albon, Monako'da Leclerc'i neden arkasında tuttuğunu açıkladı
Sonraki haber

Hill: "Mick'in kazası olduğundan daha kötü göründü"

Hill: "Mick'in kazası olduğundan daha kötü göründü"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Mercedes: "Monako, zayıflıklarımızı ortaya çıkardı"
Formula 1

Mercedes: "Monako, zayıflıklarımızı ortaya çıkardı"

Jordan: "Norris, Ricciardo'nun canına okuyor"
Formula 1

Jordan: "Norris, Ricciardo'nun canına okuyor"

Red Bull, RB18'in karakteristiğini geliştirmeye açık
Formula 1

Red Bull, RB18'in karakteristiğini geliştirmeye açık

Son Haberler

F1'deki bütçe sınırı, tek seferlik güncellemeleri nasıl etkiliyor?
Formula 1 Formula 1

F1'deki bütçe sınırı, tek seferlik güncellemeleri nasıl etkiliyor?

Horner: "Red Bull, Verstappen'in veya Perez'in şampiyonluğu kazanmasından memnun olur"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Red Bull, Verstappen'in veya Perez'in şampiyonluğu kazanmasından memnun olur"

Wolff: "Hamilton'ın, Russell'a denk olmak için sadece şansa ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton'ın, Russell'a denk olmak için sadece şansa ihtiyacı var"

McNish: "Perez'in performansı, Red Bull'un başını ağrıtacak"
Formula 1 Formula 1

McNish: "Perez'in performansı, Red Bull'un başını ağrıtacak"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.