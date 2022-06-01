Brundle, yarış kontrolün Monako'daki "hararetli tartışmalarını" açıkladı

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Monako'da yarış öncesinde yağan yağmur, geçiş lastikleri yeterli olacağı halde startın ertelenmesine sebep oldu.

Yarış daha sonra güvenlik aracı arkasında başlatıldı ancak birkaç turun ardından şiddetli yağmur başladı. Bu nedenle yarışa devam edilemedi ve yaklaşık 45 dakikalık bir bekleme süreci oldu.

FIA, startın, hafta sonu ıslak zeminde hiç sürüş yapılmadığı için güvenlik amaçlı ertelendiğini açıkladı.

Daha sonra ise elektrik sıkıntıları nedeniyle erteleme yapıldığı ve durarak start alınmadığı belirtildi.

Normalde, yarış kontrol yarışın devam etmesi için doğru zamanı belirlerken, güvenlik aracı da yola çıkıp pisti değerlendirir ancak Bernd Maylander, bu süreçte yalnızca start ve yeniden başlatma sırasında araçları yönlendirmek için harekete geçti.

Brundle, bu belirsizliğe yarış kontrol odasındaki karışıklığın yol açtığını açıkladı.

Brundle, "Hava beklentisiyle yarışın yapılmaması gerekli bir şey değil."

"Bu durumla mücadele etmesi için sanal ve gerçek güvenlik araçlarımız, kırmızı bayraklar, lastikleri iki saniyede değiştirebilen pit stop ekiplerimiz ve iki tip ıslak zemin lastiklerimiz var."

"Birkaç güvenilir kaynak, bu karmaşa sırasında yarış kontrolde hararetli tartışmalar olduğunu söyledi."

"Bu, hareketsiz kaldığımız ve bilgi eksikliği olan zamanların yanı sıra güvenlik aracının neden her zamanki gibi pist koşullarını araştırmadığını açıklıyor." dedi.

A marshal waves a red flag Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış kontrol, 2022'de yeniden yapılandırıldı ve yarış direktörlüğüne Niels Wittich ve Eduardo Freitas getirildi. Bunların yanı sıra danışman olarak Herbie Blash atandı ve sanal yarış kontrol kuruldu. Monako'da Freitas görev başındaydı.

Brundle, yarış kontroldeki insanlara spesifik roller atanarak daha fazla değişiklik yapılması gerektiğini savundu.

"FIA'nın, F1'in iyiliği için, tamamen kendini adamış ve yetkili bir yarış direktörüne, en az bir yedeğe, pist ve sistem denetmenine ve etkili bir iletişim departmanına ihtiyacı var."

"Bunu yüksek öncelikli bir problem olarak görüyorum."

"FIA tarafından yarıştan sonra, şiddetli yağmur nedeniyle start kısmında elektrik kesintisi olduğu söylendi ve bu da hareketli startları açıklıyor."

"Bu, basit ve etkili medya WhatsApp gurubumuzda söylenseydi, on milyonlarca izleyiciyi ve pist kenarındaki on binlerce katılımcıyı bilgilendirirdik ve çok daha mantıklı olurdu."