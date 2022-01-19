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Brundle: "Wolff yaptıklarının kabul edilemez olduğunun farkında"
Ekleyen: Aybike Simay Erden
Martin Brundle, Toto Wolff'un, Abu Dhabi'de güvenlik aracının çıkmasını engellemek için Michael Masi'ye baskı yapmasının yanlış olduğunu ve kendisinin de bunun farkında olduğunu söyledi.
Sky Sport analisti, Mercedes patronunun, Abu Dhabi'deki final yarışında Antonio Gionvinazzi'nin aracı arıza yapınca güvenlik aracının çıkmaması için Michael Masi'ye çağrıda bulunması üzerine konuştu. Brundle ayrıca, takım patronlarının, yarış kontrolün kararlarını değiştirmeye çalışmalarından da bahsetti.
Mercedes ve Red Bull, sezon boyunca Masi'nin aldığı kararları etkilemeye çalıştı ancak final yarışındaki Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesinde, yaptıkları çağrılar zirveye ulaştı.
Eski McLaren ve Jordan sürücüsü Brundle, Wolff'un, Masi'nin kararlarını etkilemeye çalışmasının yanlış olduğunu
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Brundle: "Wolff yaptıklarının kabul edilemez olduğunun farkında"
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