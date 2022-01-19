Brundle: "Wolff yaptıklarının kabul edilemez olduğunun farkında"

Sky Sport analisti, Mercedes patronunun, Abu Dhabi'deki final yarışında Antonio Giovinazzi'nin aracı arıza yapınca güvenlik aracının çıkmaması için Michael Masi'ye çağrıda bulunması üzerine konuştu.

Brundle ayrıca, takım patronlarının, yarış kontrolün kararlarını değiştirmeye çalışmalarından da bahsetti.

Mercedes ve Red Bull, sezon boyunca Masi'nin aldığı kararları etkilemeye çalıştı ancak final yarışındaki Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesinde, yaptıkları çağrılar zirveye ulaştı.

Eski McLaren ve Jordan sürücüsü Brundle, Wolff'un, Masi'nin kararlarını etkilemeye çalışmasının yanlış olduğunu söyledi ve eski yarış direktörü Charlie Whiting'in yönetimindeki dinamiği hatırlattı.

Brundle, "Takımların FIA üzerine lobi oluşturmaya çalışması kesinlikle son bulmalı."

"İlk güvenlik aracında Toto radyodan Masi'ye, 'Hey Michael, güvenlik aracı olmasın.' diyerek kararı etkilemeye çalıştı."

"Bu kesinlikle kabul edilemez ve Toto bunu biliyor. Böyle bir şey yaşanmamalı."

"Herbie Blash ve Charlie Whiting döneminde, radyodan Whiting'le iletişime geçmeye çalışırlardı ve Herbie, 'Charlie şu anda meşgul, sana dönecek.' derdi."

"Elbette dönmezdi çünkü Charlie karmaşayı düzeltmekle ve yarışın ne zaman başlatılabileceğini çözmekle meşgul olurdu." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, takımların yarış direktörlerini etkileme süreci kısmi bir sorumluluk üstlendi ve 2022'de bunun son bulması gerektiği çağrısında bulundu.

FIA ve takımlar arasındaki mesajlardan bazıları 2021 yılında ilk kez yayınlandı ve taraftarlara, yarış kontrol ve pit duvarı arasındaki konuşmalar hakkında bir iç görü sağlandı.

Brundle, takımların alınan kararları etkileme alışkanlıklarının, ileriye yönelik tamamen sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Brundle, "Bence, sezonun en rahatsız edici yönlerinden biri buydu."

"Suudi Arabistan'da ve Sliverstone'da bunu gördük. Takım patronları yarış ortasında itiraz etmek için hakemler odasındaydılar. Bunun son bulması gerekiyor."

"Futboldaki bir teknik direktörün sahaya koşup hakeme bir sonraki alacağı kararları anlattığını hayal edebiliyor musunuz? Hayır, böyle bir şey göremezsiniz." dedi.