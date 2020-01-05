Brundle: "Williams'ın Seidl gibi birine ihtiyacı var"

Williams, son yıllarda Sir Frank Williams'ın kızı Claire Williams tarafından yönetiliyor ve takım bu süreçte istikrardan uzaktı.

2014 ve 2015'te iki şampiyona üçüncülüğü almasına rağmen son yıllarda giderek kötü bir performans sergileyen İngiliz ekip, 2019'da adeta dibe vurmuştu.

Takım zorlu yıllara rağmen maddi anlamda ayakta durmayı başarıyor ancak geçmişte pek çok şampiyonluk yaşayan İngiliz ekibin bu durumda olması, takımın sevenlerini üzüyor.

Eski F1 pilotu Martin Brundle'a göre takımın daha iyi hale gelmesi için Andreas Seidl tarzı bir takım patronu gerekiyor.

Brundle, "Williams'ın yerinde olsam ne yapardım bilmiyorum. Muhtemelen Claire Williams'a takım patronluğu dışında başka bir rol teklif ederdim."

"Andreas Seidl gibi birini takım liderliğine getirir ve tüm yetkiyi ona verirdim." dedi.

Brundle, 2019 sezonu hakkında da açıklamalarda bulundu.

"İyi bir sezon vardı. Yine en iyi üç takım güçlüydü, güç dengesini değiştiren genç sürücüler vardı ve Kral Lewis yine tahtını korudu."

"Sezonun en iyi yarışı Max Verstappen'in Almanya'daki zaferiydi. Bu, yorumladığım en iyi yarışlardan birisiydi."

"Tüm Formula 1 takımları son derece profesyonel bir iş yaptılar ama Williams, en iyi motorla bile dört saniye yavaş kaldı."

"Yeni çaylaklar arasında ise en çok Lando Norris'ten etkilendim."

Brundle, 2020'de kimin şampiyon olacağı sorusuna, "Görünüşe bakılırsa Lewis. Ama sporumuz tahmin edilemez." yanıtını verdi.