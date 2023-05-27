Brundle: "W14'teki güncellemelerin nasıl bir performans getirdiğini göreceğiz"

Mercedes'in W14 aracına büyük bir güncelleme getireceği uzun zamandır biliniyordu, ancak Emilia Romagna Grand Prix'sinin iptali nedeniyle tanıtımı bir hafta ertelendi.

Monako'da görülen W14'ün yeni halindeki en dikkat çekici değişiklik, aracın 'zeropod' konseptinden uzaklaşması.

Mercedes, Bahreyn'deki sezon açılışında konsepte bağlı kalmanın bir hata olduğuna karar vermişti ve bu nedenle takım şampiyonluk başarısına geri dönüş için kendisine yeni bir yol çizdi.

Eski bir pilot olan Sky F1 yorumcusu Brundle, bir Formula 1 aracının üzerine inşa edildiği 'bütün bir konsept' olduğu için yapılan değişikliklerle ilgili endişelerini dile getirdi.

Brundle, "Benim endişem, bir aracın üzerine inşa edildiği bütün bir konsept olması."

"Bu araç göze pek hitap etmiyor, ayrıca bir tür Frankenstein dokunuşu var."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

"Ama Ken Tyrrell'in dediği gibi, eğer araç çizgiyi ilk geçen araçsa, elbette güzel gözükür."

"Üzgünüm ama sanki Toto [Wolff, Mercedes takım patronu] ve Lewis'in [Hamilton] 'Tamam, aynı şeyi yapmaya devam edersek aynı sonucu alırız, bir şeyler yapıp aracı değiştirmeliyiz' dediklerini hayal ettim."

"Ama bence takımın tüm ciddiyetiyle söylediği şey, 2022'de ve 2023'te gördüğümüz gibi, hiçbir yere gitmiyor gibi görünen bir merdivenin yarısında olmak yerine, yeni bir referans noktasına sahip olup o şekilde ilerlemeye çalışmaktır."

"'Daha yükseğe tırmanmamızı sağlayabilecek başka bir merdiven inşa edelim' benzetmesi kullanılıyor ve nasıl bir performans getireceğini göreceğiz, sürprizler olabilir." dedi.

Brundle'ın Sky F1'deki meslektaşı Naomi Schiff, spekülasyonların araçta 0.2-0.4 saniye kazanım olabileceği yönünde olduğunu söylerken, Mercedes ekibi bu güncellemelerin getireceği performans artışına ilişkin beklentileri gizli tutmaya özen gösterdi.