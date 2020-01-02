Brundle: "Vettel'in en iyi yılları geride kaldı"
Eski Formula 1 sürücüsü ve yorumcu Martin Brundle, Sebastian Vettel'in en iyi yıllarının artık geride kaldığını düşünüyor.
Sebastian Vettel, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört şampiyonluk kazandı ve o dönem Michael Schumacher'in rekorlarını kıracak isim olduğu bile konuşuluyordu.
Ancak Vettel, 2015'te Ferrari'ye geçti ve geride kalan süreçte şampiyonluk için yarıştığı birkaç yıl olsa da genel olarak beklentilerin altında kaldı.
Eski F1 pilotu ve Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, Vettel'in en iyi yıllarının artık geride kaldığını düşünüyor.
Brundle, "Brezilya'da Ayrton Senna’nın aracında sürüş yapma fırsatı verildiği zaman, sadece bir pilot onu görmek için oradaydı; Sebastian. Sporumuzun tarihiyle çok ilgileniyor, onun için Formula 1 gerçekten çok şey ifade ediyor."
"Direksiyon başında bazen soğukkanlı olamıyor, ancak yaşıyla birlikte kötüleşiyor. Yine de hâlâ hızlı. Ferrari'deki yerini değiştirmezdim, ama en iyi yıllarının geride kaldığı zaten açık."
"Her şey 2018'de başladı, Almanya'daki yarışta saçma bir hata yaptı ve zaferi kaybetti. O zamandan beri pek çok hata yaptı. Monza, Singapur, Bahreyn veya Kanada'yı hatırlayın. Ya uzun bir hatalar dizisi var ya da yeteneklerinden bir kısmını kaybetti."
"Bu çocuğu gerçekten seviyorum. Onun başarılarına ve zihniyetine saygı duyuyorum, değerlerini paylaşıyorum... Ancak bu, kariyerlerinin bir noktasında pek çok sürücüye oldu." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Brundle: "Vettel'in en iyi yılları geride kaldı"
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