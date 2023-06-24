Brundle: "Verstappenle sadece Alonso ve Hamilton mücadele edebilir"

Perez, sezona hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen Azerbaycan'daki zaferinden sonra istediği gibi performans sergileyemedi.

Monako ve İspanya'da kötü hafta sonları geçiren Perez, Kanada'da sadece 6. olabildi. Perez hatalarını artırırken, Max puan farkını açtı ve sürücüler şampiyonasında 69 puanlık bir fark ortaya çıktı.

Bazı yorumcular Perez'in Red Bull'daki günlerinin sayılı olduğunu söylüyor. Le Mans galibi Richard Bradley, On Track GP Podcast'inde şunları söylemişti: "Dürüst olalım, Red Bull griddeki en güvencesiz koltuk konumunda."

Brundle ise Red Bull'un Sergio Perez'e destek olacağını düşünenlerden. Brundle'a göre Red Bull, takım içerisinde dengesizlik yaratacak bir ikinci sürücü aramıyor dolayısıyla Perez'le mutlu.

Brundle Red Bull'un 33 yaşındaki Meksikalı sürücüyü desteklemeye devam edeceğini düşünüyor.

İngiliz yorumcu ayrıca, Verstappen'a karşı mücadele edebilecek kişinin Fernando Alonso veya Lewis Hamilton dışında kimseyi görmediğini söylüyor.

Konuyla ilgili devam eden açıklamalarında Brundle şunları paylaştı: "Sadece Alonso ve Hamilton'ın şu anda Verstappen'le başa çıkabilecek deneyime sahip olduklarını düşünüyorum ve Red Bull, takımlarında bu tür bir dengesizliği istemeyecektir."

"Takımın mükemmel senaryosu her yarışta Perez'in Max'e yakın bir şekilde bitirmesi ve Max kazanamadığında Perez'in galibiyet almasıdır."

"Sorun şu ki, Pierre Gasly ve Alex Albon'un fark ettiği gibi, yetenekli genç sürücüler Hollandalının hızının gölgesinde kalıyor.

"Aynı zamanda, Mercedes, Ferrari ve Aston Martin Red Bull'a yaklaştığında Perez'in form düşüklüğü kabul edilemez. Bu yüzden Perez'i tüm süreç boyunca destekleyecekler."

Çeviri: Cihan Berkay Mahçup

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool