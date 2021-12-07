Brundle: “Verstappen'in sürüş tarzını düşünmeye başlaması gerekiyor"

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde bir kez daha zafer için birbirleriyle mücadele ettiler ve bu mücadele bir kez daha tartışmalara yol açtı.

Verstappen'in Hamilton'ı ilk geçişi, pistin dışından gerçekleşti ve bu nedenle Red Bull Racing, ikinci yeniden startta rakibine yer vermek zorunda kaldı.

Yarışın ilerleyen bölümünde Hamilton, ilk virajda atak yaptı ancak Verstappen virajda yine dışarı açıldı ve yerini korumaya devam etti. Bu da pist dışına çıkıp avantaj kazandığı için 5 saniye zaman cezasıyla sonuçlandı.

37. turda ise Verstappen, Hamilton'ın kendisini geçmesi için son viraj öncesinde yavaşladı ve o esnada arkadan gelen Hamilton, RB16B'nin arkasına çarptı. Hakemler, Hollandalı pilotun sert fren yaptığına karar verdiler ve bunun içinde kendisine 10 saniye zaman cezası verildi.

Olayı yorumlaya Damon Hill başladı ve şu ifadeleri kullandı: "Herhangi bir şeyden ödün vermeden süren insanlar var ve bence Max onlardan biri. Fakat inanılmaz yeteneklere sahip, gerçekten harika ve izlemesi heyecan verici."

"Bence Lewis, Max'in sürüşüyle başa çıkması gereken kişi ve şu anda çok dikkatli davranıyor. Korkmuyor fakat Max'e karşı da çok temkinli davranıyor ve muhtemelen bunu yapmakta haklı."

"Max'in çok sayıda sağlam savunmasına direndi. Bu Lewis'in tarzı değil, ama Max'in tarzı böyle. Max her şeyin sınırlarını zorluyor. Bu dünya şampiyonluğuyla ilgili bir savaş, her iki sürücü de bunu gerçekten istiyor."

Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, ise Hill kadar pozitif bir durum görmüyor.

Eski F1 sürücüsünün zorlu mücadelelerle alakalı herhangi bir sorunu olmasa da, Verstappen'in Suudi Arabistan'da yaptıklarıyla fazla ileri gittiğini söyledi.

Brundle, "Bence Verstappen sürüş tarzını düşünmeye başlamalı. Bu sefer çok ileri gitti. Cidde'de gördüklerimiz çok ileri düzeydeydi." dedi.

Ayrıca Johnny Herbert de Verstappen'in sınırı aştığını söyledi ve şunları ekledi: "Bu ağızda biraz kötü bir tat bırakıyor."

"Bence bu, Max'in bu dünya şampiyonluğunu kazanmak adına neler yapmaya istekli olduğunu gösteriyor."

"Lewis'e katılıyorum, bence sınırı aştı. Max'in pistte yaptığı şeylere bayılıyorum ama gerçekten sınırları zorluyor ve bazen çok ileri gidiyor."