Brundle: "Verstappen'in sorun yaşaması beni memnun etti"

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Hollandalı pilotun Cumartesi günü yaşadığı tahrik mili sorunu, Cidde'deki pole pozisyonu mücadelesinde yer alamamasına ve yarışa geriden başlamasına sebep oldu.

Brundle, Suudi Arabistan GP sonrası Sky Sports için kaleme aldığı yazısında, "Dürüst olmak gerekirse, Max Verstappen sıralamalarda 15. sırada başlayacağı anlamına gelen bir tahrik mili sorunu yaşadığında, memnuniyet, rahatlama ve enerji dolu hissettim."

"Max'e ve onun inanılmaz yeteneğine karşı değilim, ama en azından yarış günü dört gözle bekleyeceğimiz bir şey olacaktı."

"Charles Leclerc'in de 23 yarışlık sezonun sadece ikinci turunda -elektronik kontrol ünitesi değişikliğiyle- biraz şok edici bir şekilde grid cezası alması ve 12. sırada başlamasıyla, yarışta biraz hareket olacağı kesindi." dedi.

Brundle, daha sonra 'şovu olumsuz etkilediğini düşündüğü' bir başka unsur hakkında konuştu.

"F1'de her zaman olduğu gibi, olaylar ve kazalar olduğunda, kısa süre içinde bariyerleri taşımak, tümsekleri kaldırmak, kerbleri alçaltmak ve kaçış alanı sağlamak için çalışmalar yapılır."

"Bunun en kötü örneklerinden biri Montreal'deki 'şampiyonlar duvarı' ve Cidde'deki son 27. virajdaki dış bariyer."

"Tüm bunların sonucunda konuşulacak çok daha az olay oluyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, lifts his trophy Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Daha fazla kaza görmeye hevesli değilim, ancak becerikli pilotları ödüllendiren ve hata yapan pilotları cezalandıran mücadeleler ve tehlikeler görmekten hoşlanıyorum."

"Mükemmel bir dünyada, pek çok kişi bilardo masası gibi pürüzsüz bir zemin, bir kat boya yüksekliğinde kerbler ve az risk ister. Bu şov için iyi değil."

"Ne olursa olsun, yüksek hızlı ve kör bölümleri olan bu pistte pilotların dikkatli olması gerekiyor."

Brundle ayrıca Red Bull'un 2023 sezonunun bu ilk aşamalarındaki dominasyonunun, diğer takımların aradaki farkı kapatmak için sektördeki en iyi mühendisleri işe almaya çalışmasına yol açacağının da altını çizdi.

"Red Bull'un hızı, Mercedes, Ferrari ve McLaren başta olmak üzere birçok takımı ve kilit personelini büyük bir baskı altına soktu."

"Bu kadar çok takımın bu kadar geniş çaplı bir mücadeleye girdiğine nadiren şahit oldum. Bu takımlar diğer takımlardan deneyimli personelleri kiralamak isteyeceklerdir, ki o takımlar da hâlâ sözleşmeli oldukları kişileri korumaya ve başka yetenekler aramaya çalışıyorlar."

"Audi'nin [şu anda Sauber Alfa Romeo] 2026 için büyük bir işe alım seferberliği içinde olduğunu da eklersek, bütçe sınırına rağmen, bir Formula 1 takımının ve aracının gerçekten nasıl çalıştığını bilen mühendisler şu anda revaçta."