Brundle, Verstappen'in Schumacher ve Senna'nın hatalarından kaçınıp kaçınmayacağını merak ediyor

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Martin Brundle, Max Verstappen'in Michael Schumacher ve Ayrton Senna'nın yaptığı gibi itibarını zedelemekten kaçınıp kaçınamayacağını merak ediyor.

Avusturya Grand Prix'sinde Red Bull pilotu, Ferrari ikilisinin hızına yetişemedi ancak Brundle, Verstappen'in onlara karşı 'adil' bir mücadele verme şeklini övdü.

Sky F1'e konuşan Brundle, ”Leclerc ve Sainz'in aracı, seçilen lastiklerle Verstappen'den çok daha iyi ve çok daha hızlıydı. Ayrıca yarışa başladıkları orta hamur lastikler en az iki kat daha tur gitmelerine izin veriyordu.”

"Sürüş ve savunmalarında adil ve profesyonel olan Max'e karşı istedikleri pist pozisyonunu yeniden kazanabilirler.” dedi.

Brundle, Verstappen'in 2022 sezonunda yarışlarda bu yaklaşımı benimsemediğini düşünüyor ancak şampiyonluk savaşı kızışırsa Hollandalı pilotun bunu sürdürüp sürdüremeyeceğini sorguluyor.

Brundle, "Genel olarak bu yıl adil ancak geçen hafta Silverstone'da Mick Schumacher'e karşı savunmasın sınırlarını fazlasıyla zorladı.”

"Geçen yıl Cidde’de, Michael Schumacher'in ve Ayrton Senna'nın inanılmaz mirasının bazı ‘kirli yarışan’ pilotlar tarafından kısmen azaldığını ve Max'in bu kariyer itibarından kaçınmak için bu sürüş stilinden kaçınacağını söylediğimi hatırlıyorum.”

“Şampiyonada işler kızışırsa bunun nasıl olacağını görmek ilginç olacak.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Leclerc'in Red Bull Ring'deki zaferi, onu şampiyona sıralamasında ikinci sıraya taşıdı. Buna rağmen Verstappen, hâlâ 38 puan önde liderliğini koruyor.

Ancak Brundle, bunun farklı bir hikaye yazabileceğini söylüyor.

Eski F1 pilotu, "Max sakince ve ustaca şampiyonayı Charles'a göre 38 puan önde götürüyor.”

"Fakat Ferrari, İspanya ve Azerbaycan'da daya dayanıklı olsaydı ya da Monako ve İngiltere'de stratejik anlamda daha keskin olsaydı, bu durum çok farklı olabilirdi.”

"Max sezonun ilk üç yarışında iki defa yarış dışı kaldı ve Leclerc'in temposu son derece etkileyiciydi. Tarafsız olursak, şampiyona şu anda tamamen farklı olabilirdi." dedi.