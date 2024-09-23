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Formula 1 Singapur GP

Brundle: "Verstappen'in küfür cezası hakkındaki tutumu 'küstahça'"

Martin Brundle, Max Verstappen'in Singapur'daki bir basın toplantısı sırasında küfür ettiği için FIA ile yaşadığı tartışmadaki tutumunu 'her yönüyle küstahça' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Verstappen, Singapur GP'si öncesindeki basın toplantısında küfür etmesi sebebiyle, Uluslararası Spor Kuralları'nın 12.2.1k maddesini "Kötü Davranış" nedeniyle ihlal etmekten suçlu bulundu ve FIA tarafından "kamu yararına bazı işler" yapması emredildi.

Hollandalı pilot, FIA basın toplantısına bir sonraki katılışında neredeyse sessiz bir protesto düzenledi ve sıralamadan sonra medyaya onlarla 'odanın dışında' konuşacağını söylemeden önce neredeyse hiç konuşmadı.

Eski F1 pilotu Brundle, Verstappen'in protestosu ile ilgili düşüncelerini şu şekilde belirtti: "Dürüst olmak gerekirse, bence bu oldukça küstahça bir davranış."

Martin Brundle, Sky Sports F1

Martin Brundle, Sky Sports F1

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Sürücüler kendilerini, ailelerini, ülkelerini, takımlarını, sponsorları ve yayıncıları temsil ettiklerinin farkında olmalılar. Özellikle bugünlerde pek çok gencin Formula 1'i takip ettiğini düşünmeliler."

"Bu yüzden bence bu küfürleri kontrol etme sorumlulukları var."

"Elbette o anın sıcaklığıyla böyle şeyler olabiliyor, birçoğumuz böyle küfürler ediyoruz ama gereksiz küfürlerin gerekli olduğunu düşünmüyorum ve bu onlar için iyi görünmüyor."

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