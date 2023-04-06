Brundle: "Verstappen'in erkenden emekli olması için hiçbir sebep yok"
Martin Brundle'a göre format değişikliklerinden ve sprint yarışlarından memnun olmayan Max Verstappen'in buna rağmen emeklilik gibi bir niyeti yok.
Liberty Media yönetiminde ciddi değişimler gösteren Formula 1, başta sosyal medyaya açılarak popülaritesini arttırdığı gibi sprint yarışı gibi format değişiklikleriyle de serinin heyecanını arttırmaya çalışıyor.
Ancak bu değişiklikler tüm pilotları ve takımları mutlu etmiş değil, özellikle de iki kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in birçok kez sporun gittiği yönü eleştirdiğini gördük.
Öyle ki, bu eleştiriler nedeniyle kendisinin erkenden emekliye ayrılacağı bile söyleniyor.
Sky Sports'a konuşan Brundle, değişikliklerin bir sonucu olarak Verstappen'in emekli olacağını öngörüp öngörmediği sorulduğunda, "Açıkçası buna şaşırırdım, ancak kendisi ayrılmayı düşürüse Red Bull direksiyonuna geçmek isteyen milyonlarca insan olacaktır."
"Bence kendisi daha çok, hoş kelimeler kullanarak, 'çok fazla uğraşmayın, formatı güncelleyin yeter, temel kuralları değiştirip durmayın' demeye çalışıyor."
"Ne demek istediğini anlıyorum ama neden bunun bir emeklilik sebebi olacağını gerçekten anlayamıyorum." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his trophy
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Formula 1'in sürekli kural değiştirdiği bir dönemde birçok farklı aracın direksiyonuna geçen Brundle, sporun zamana uyum sağladığını ve geliştiğini belirtiyor.
Brundle, "Sporun değişip değişmeyeceğini bilmiyorum. Şu anda sahip olduğumuz formatı seviyorum."
"Örneğin şu anki sıralama formatına sahibiz, çünkü bu formatı sürekli değiştirdik, geliştirdik ve evrim geçirmesine alan açtık. Anahtar kelime bu, evrim geçirmesi gerekiyor."
"Dürüst olmak gerekirse, sprint konseptini neden değiştirdiğimizi bilmiyorum ve bu yarışların neden bağımsız bir statüye sahip olacağını anlayamıyorum."
"Takımlar ve sürücüler veriye dayalı kesinliği seviyor, taraftarlar da Melbourne'daki gibi belirsizliklerden zevk alıyor."
"Sprint yarışının tüm amacı yarış gridini biraz renklendirmekti ve harika bir şekilde bize Cuma günü sıralama, Cumartesi sprint yarışı ve Pazar günü ana grand prix sunuyor.
"Yani bir grand prix'ye katılıyorsanız ya da evde oturup izliyorsanız, üç gün boyunca büyük bir an ve randevu izleme şansınız var."
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