Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"

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Verstappen'in 15. sıradan yarışı kazanma çabaları, takım arkadaşı Perez'in güçlü yarış temposu tarafından engellendi.

Son Dünya Şampiyonu ikinci sıraya yükseldiğinde, yarışın son turlarında her iki araçta da sorunlar olmasına rağmen Perez'e beş saniyeden fazla yaklaşamadı.

Verstappen'in sıralama turlarında yaşadığı sorun, Red Bull pilotunun 2022 Belçika GP'sinde 14. sıradan tırmanarak rahat bir galibiyet elde ettiği olağanüstü zaferini tekrarlayabileceği düşüncelerine yol açtı.

Ancak bu gerçekleşmedi ve bu sebeple Brundle, Verstappen'in ekibinin Perez'in son turlardaki temposuna şaşırdığını düşünüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sky Sports'taki köşesinde Brundle, "Sonuç olarak, Cidde Red Bull'un dominasyonunun başka bir gösterisiydi."

"Perez'in temposu takım arkadaşı Verstappen'e göre daha iyiydi ve yarışı iyi bir şekilde kazandı."

"Verstappen son turda en hızlı tur puanını aldı ve bu açıkça Perez'i kızdırdı çünkü takımın 1 ve 2. sırayı kolayca elde ettiklerinde mücadeleyi iptal etmemesine şaşırdı. İkisi de sorun yaşıyordu. Verstappen tahrik mili sorunu yaşarken Perez fren pedalının derinleştiğinden şikayet ediyordu."

"Verstappen'in ekibi Perez'in kendi hızlarına ulaşmasına şaşırmış olabilir ve Max'in 21 yarışta 16 zafer kazanarak yeni bir rekora imza atmasını engelleyen şeyin sıralamadaki bir sorun olmasından dolayı şüphesiz rahatsız olmuşlardır." dedi.