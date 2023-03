Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"

Verstappen'in 15. sıradan yarışı kazanma çabaları, takım arkadaşı Perez'in güçlü yarış temposu tarafından engellendi.

Son Dünya Şampiyonu ikinci sıraya yükseldiğinde, yarışın son turlarında her iki araçta da sorunlar olmasına rağmen Perez'e beş saniyeden fazla yaklaşamadı.

Verstappen'in sıralama turlarında yaşadığı sorun, Red Bull pilotunun 2022 Belçika GP'sinde 14. sıradan tırmanarak rahat bir galibiyet elde ettiği olağanüstü zaferini tekrarlayabileceği düşüncelerine yol açtı.

Ancak bu gerçekleşmedi ve bu sebeple Brundle, Verstappen'in ekibinin Perez'in son turlardaki temposuna şaşırdığını düşünüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images