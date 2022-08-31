Brundle, Verstappen'in başarılarının göz ardı edilebileceğini düşünüyor
Martin Brundle, gelecekte Max Verstappen dominasyonunun insanların homurdanmasına sebep olabileceğini düşünüyor.
Son şampiyon Verstappen yüksek formunu bu sezona da taşıdı ve sezonun bitmesine sekiz yarış kala 93 puan fark ve 9 galibiyetle şampiyona lideri.
Dört yarış daha kazanması durumunda arka arkaya ikinci şampiyonluğuna ulaşacak olan Verstappen, tarihin yedinci çifte şampiyonu olacak ve bu kulüpte Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen ve Fernando Alonso'ya katılacak.
Sky F1'deki köşesinde Hollandalı pilotun mevcut formunu yorumlayan Brundle, insanların bu dominasyon hakkında kötü düşünmeye başlamamasını umuyor.
Brundle, "Belçika GP'si bizlere heyecanlı bir yarış vadediyordu, ancak Max Verstappen'in inanılmaz geri dönüşüyle birlikte oldukça normal bir yarış izledik."
"Bu kadar iyi bir form tutturması da, Red Bull aracının bu kadar iyi olması da Verstappen'in suçu değil."
"Açıkçası, yarış başladığında garajda oturmuş banka hesap özetlerini okuyor olabileceğini ve yine de kazanabileceğini hissediyorsunuz."
"Elbette bir süre sonra bazı insanlar kendisinin kurduğu dominasyon hakkında homurdanmaya başlayacaklar -tıpkı Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'da olduğu gibi- ve başardıklarını takdir etmeyecekler."
"Umarım [Spa performansının] sebebi piste bağlıdır ve umarım sonraki yarışlarda Mercedes-Ferrari ikilisi farkı kapatabilir." dedi.
Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
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