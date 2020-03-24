Brundle: "Verstappen veya Leclerc'in Mercedes'e gideceğini düşünmüştüm"

Charles Leclerc, Ferrari ile olan anlaşmasını 2024 sonuna kadar uzatırken, Max Verstappen de Red Bull'la 2023 sonuna kadar anlaştığını açıkladı.

Sürücü pazarının iki kilit ismi mevcut takımlarında kalmayı tercih ettiler ve F1 yorumcusu Martin Brundle, bunun kendisini birazcık şaşırttığını kabul etti.

"Kararı duyunca ilk tepkim: Max için iyi, Red Bull için iyi ve Formula 1 için iyi oldu. Bu, tüm tarafların uzun vadeli bir vizyona sahip olduğu ve kısa vadede baskının ortadan kalktığı anlamına geliyor."

"Özellikle Red Bull, Max'i tutma konusunda oldukça gergindi çünkü bu, onun için çok önemliydi. Max'in Mercedes veya Ferrari'ye gitmesi endişe verici olurdu. O zaman Dietrich Mateschitz her şeye bakıp 'bir pilotu yetiştirmenin ve sonra onu başka bir takıma kaptırmanın ne faydası var?' diye düşünebilirdi. Formula 1'le ilgili tüm programı gözden geçirebilirdi."

"Formula 1'de sürücü kadroları sabit kaldığında, bunun avantajları vardır. Araçlar, pilotların sürüş tarzı dikkate alınarak tasarlanıyorlar, etraflarında pazarlama programları yapılır, takımlar uzun vadeli planlara sahip olduğu için sponsorlarla uzun vadeli sözleşmeler imzalarlar. Takımlar paylaşmasalar bile her zaman gelecek için planları vardır."

"Tabii ki, çoğu zaman sözleşmelerin erken fesih olasılığına izin veren koşullar olabileceğini biliyoruz. Sonuçlarla ilgili herhangi bir koşul oluşturmak çok zor, ancak takımdaki kilit isimlerin kalacağını garanti edebilirsiniz. Red Bull'da kalıyorsam, örneğin Christian Horner'ın kalıp kalamayacağını ve Adrian Newey'nin kalıp kalmayacağını bilmek istiyorum."

"Sözleşmeyi hazırlarken, finansal ve teknik koşulları bir araya getirmek gerekir ve tüm bunlar, Max'in dört yıl daha Red Bull Racing'de kalmasını sağladı. Bu haber, orta vadede Mercedes'te ne yapacaklarını düşündürüyor. Gerçekten Verstappen veya Leclerc'in Mercedes'e geçmesini bekliyordum. Momentuma bakıyorsunuz ve Mercedes'in önümüzdeki iki ila üç yıllık süreçte yine en iyi araca veya en azından aynı seviyede bir araca sahip olacağını düşünüyorsunuz.

"Bu, Lewis Hamilton'un kariyerine devam etmek için çok geniş seçeneklere sahip olmadığı, ancak hâlâ en iyi kartlara sahip olduğu anlamına geliyor."

"Sonuç olarak bu kararı oldukça ilginç bulduğumu söyleyebilirim çünkü hepimiz durumun yıl içinde netleşeceğini düşünmüştük. Max'in öncelikle Red Bull bu sezon kendisine rekabetçi bir araç sunup sunamayacağını görmesini beklerdim."