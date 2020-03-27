Brundle: "Verstappen-Hamilton savaşını görememek üzücü"
Martin Brundle, Coronavirüs nedeniyle ilk yarışların iptal olması sonrası Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki savaşı göremeyecek olmaktan dolayı üzgün.
2020 Formula 1 sezonunun Red Bull, Ferrari ve Mercedes arasındaki mücadeleyle birlikte son derece heyecanlı geçmesi bekleniyordu.
Ancak Coronavirüs patlak verdi ve ilk sekiz yarış iptal edilirken, sezonun Temmuz ayına kadar başlaması beklenmiyor.
Bu yıl özellikle Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki mücadeleyi pek çok taraftar sabırsızlıkla bekliyordu.
Bu isimlerden birisi de eski F1 pilotu ve yorumcu Martin Brundle.
Brundle, “2019'a kadar hiç şüphesiz her zaman Lewis lehine bahse girerdim, ancak durum yavaş yavaş değişiyor, bu yüzden şimdi Max ile Lewis arasındaki mücadeleyi seyredemeyeceğimiz için özellikle üzgünüm."
"Hepimiz gibi, sürücüler de virüsle ilgili durumdan endişe duyuyorlar. Bu, birilerinin kariyerine zarar verecek, bazılarının kendilerini göstermelerine izin vermeyecek, bazıları da arzuladıklarına ulaşamayacak."
"Ama en önemlisi, bu zorlu durumda hayatta kalmaları gereken takımlar için üzülüyorum." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Brundle: "Verstappen-Hamilton savaşını görememek üzücü"
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