Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor

Martin Brundle, Max Verstappen'in Ayrton Senna, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın bir karışımı olduğuna inanıyor.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Martin Brundle, Sky Sports F1

Verstappen 2021'de ilk F1 Dünya Şampiyonluğu unvanını kazandıktan sonra bu spordaki hakimiyetini üçüncü sezona taşıdı ve 2024'te kupa dolabına dördüncü unvanı eklemek için açık ara favori.

22 yarıştan 19'unu kazandığı 2023 sezonunun ardından, herkes Verstappen'in Formula 1'in başlamasından bu yana F1'i süsleyen tüm zamanların en iyi pilotları arasında nerede yer aldığını düşünmek zorunda kaldı.

Sky F1'in son soru-cevap programında bir taraftar Verstappen'in Ayrton Senna'nın 'ham hızına', Alain Prost'un 'yumuşak yeteneğine' ve şimdi de Michael Schumacher'in 'metronomik yeteneğine' sahip olduğuna dair bazı gözlemlerini paylaştı.

Brundle'a bu güncel değerlendirmeye katılıp katılmayacağı soruldu ve Prost'un yakın zamanda yaptığı bir sohbetin ardından ilginç bir görüşünü açıklayarak başladı.

Brundle, "Bence yukarıdakilerin hepsi."

"Alain Prost ile sunucu olduğum bir soru-cevap etkinliği düzenledim. Ona bu tür bir soru sordum. Dört kez Dünya Şampiyonu olmuş ve potansiyel olarak Max ile eşleşmek üzere olan bir pilot olarak asla pilotları karşılaştırmak istemediğini söyledi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Takım arkadaşı olarak beş Dünya Şampiyonu olduğunu ve kendisi de dahil olmak üzere hepsinin tamamen farklı olduğunu söyledi. Ben de, eğer Alan Prost böyle düşünüyorsa, buna karşı çıkmak zor diye düşündüm." dedi.

Brundle, kendi görüşüne göre Verstappen'in diğer F1 pilotlarını harika yapan özellikleri sergilediğine dair açık işaretler gösterdiğini, ancak bunun onun hepsinden daha iyi olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Brundle, "Bence Max'te yetenek var. Senna gibi bir yol tutuş hissi var ve şimdi bunu sıralama turlarında, yarışta, yağmurda, çamurda, kırmızı bayrakta, yeniden startta sergileyecek güvene ve deneyime sahip."

"Michael ve Lewis gibi tam trafik yönetimi, büyük geçişler, yüzdeli yarış galibiyeti gibi özelliklere sahip olmaya başladı. Bunların hepsinin bir kombinasyonu ama bu onu hepsinden daha iyi yapar mı?"

"Şart değil, ama o gerçekten eksiksiz bir paket." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"

Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"

Formula 1

Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka" Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

Formula 1

McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor

Stella: "Şu ana kadarki 2024 hazırlıkları nispeten sorunsuz geçti"

Stella: "Şu ana kadarki 2024 hazırlıkları nispeten sorunsuz geçti"

Formula 1

Stella: "Şu ana kadarki 2024 hazırlıkları nispeten sorunsuz geçti" Stella: "Şu ana kadarki 2024 hazırlıkları nispeten sorunsuz geçti"

Son Haberler

Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"

Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"

F1 Formula 1

Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka" Watson: "Verstappen bir pilot, Hamilton ise bir marka"

Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor

Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor

F1 Formula 1

Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor

Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

F1 Formula 1

Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda" Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı

Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı

F1 Formula 1

Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı Singapur hükümeti, yolsuzluk iddialarına rağmen yarışın tehlikede olmadığını vurguladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol