Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor
Martin Brundle, Max Verstappen'in Ayrton Senna, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın bir karışımı olduğuna inanıyor.
Verstappen 2021'de ilk F1 Dünya Şampiyonluğu unvanını kazandıktan sonra bu spordaki hakimiyetini üçüncü sezona taşıdı ve 2024'te kupa dolabına dördüncü unvanı eklemek için açık ara favori.
22 yarıştan 19'unu kazandığı 2023 sezonunun ardından, herkes Verstappen'in Formula 1'in başlamasından bu yana F1'i süsleyen tüm zamanların en iyi pilotları arasında nerede yer aldığını düşünmek zorunda kaldı.
Sky F1'in son soru-cevap programında bir taraftar Verstappen'in Ayrton Senna'nın 'ham hızına', Alain Prost'un 'yumuşak yeteneğine' ve şimdi de Michael Schumacher'in 'metronomik yeteneğine' sahip olduğuna dair bazı gözlemlerini paylaştı.
Brundle'a bu güncel değerlendirmeye katılıp katılmayacağı soruldu ve Prost'un yakın zamanda yaptığı bir sohbetin ardından ilginç bir görüşünü açıklayarak başladı.
Brundle, "Bence yukarıdakilerin hepsi."
"Alain Prost ile sunucu olduğum bir soru-cevap etkinliği düzenledim. Ona bu tür bir soru sordum. Dört kez Dünya Şampiyonu olmuş ve potansiyel olarak Max ile eşleşmek üzere olan bir pilot olarak asla pilotları karşılaştırmak istemediğini söyledi."
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
"Takım arkadaşı olarak beş Dünya Şampiyonu olduğunu ve kendisi de dahil olmak üzere hepsinin tamamen farklı olduğunu söyledi. Ben de, eğer Alan Prost böyle düşünüyorsa, buna karşı çıkmak zor diye düşündüm." dedi.
Brundle, kendi görüşüne göre Verstappen'in diğer F1 pilotlarını harika yapan özellikleri sergilediğine dair açık işaretler gösterdiğini, ancak bunun onun hepsinden daha iyi olduğu anlamına gelmediğini söyledi.
Brundle, "Bence Max'te yetenek var. Senna gibi bir yol tutuş hissi var ve şimdi bunu sıralama turlarında, yarışta, yağmurda, çamurda, kırmızı bayrakta, yeniden startta sergileyecek güvene ve deneyime sahip."
"Michael ve Lewis gibi tam trafik yönetimi, büyük geçişler, yüzdeli yarış galibiyeti gibi özelliklere sahip olmaya başladı. Bunların hepsinin bir kombinasyonu ama bu onu hepsinden daha iyi yapar mı?"
"Şart değil, ama o gerçekten eksiksiz bir paket." dedi.
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