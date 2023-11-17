Brundle: "Verstappen, Las Vegas GP yorumlarıyla beni hayal kırıklığına uğrattı"
Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, Max Verstappen'in Las Vegas Grand Prix'sini bu kadar eleştirmesinden dolayı 'hayal kırıklığına uğradığını' belirterek, eğer böyle hissediyorsa sessiz kalması gerektiğini söyledi.
Las Vegas Grand Prix'si hafta sonu, etkinlik anlamında oldukça ihtişamlı başladı ve öyle de devam ediyor. Ancak üç kez dünya şampiyonu Verstappen, her fırsatta bu tarz gösterilerden hoşlanmadığını dile getirdi.
Las Vegas GP'nin görkemli açılış töreni Verstappen'in hoşuna gitmedi. Red Bull pilotu, bu şekilde pilotların 'palyaço gibi göründüğünü' söylerken, hafta sonunun sadece %1 spor ve %99 şov olduğunu iddia etti.
Verstappen'in bu yorumları ise Brundle'ın hoşuna gitmedi.
Sky Sports F1'de konuşan Brundle, "Eğer hoşuna gitmiyorsa, bir şey söylemesine gerek olduğunu sanmıyorum."
"Bu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Kürsüye çıkıp el sallamak, taraftarlardan büyük alkış almak, dünyanın en kötü işi değildir diye düşünüyorum."
"Bu o kadar da zor bir şey değil. Madende ya da vardiyalı bir şekilde çalışmıyorlar, bu yüzden neden bu konuda bu kadar olumsuz hissettiğini anlamıyorum."
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Martin Brundle, Sky Sports F1
"İşin garibi, bu yorumları duymadan önce Bellagio'da arkadaşlarımla oturmuş bira içiyordum ve 'Bu pilotları çok kıskanıyorum, onlara böyle bir platform ve hak ettikleri itibar veriliyor. Bu tür imkanlarla bir yarış pilotu olmak harika bir deneyim olmalı' diyordum. Sonra bunu okudum ve biraz şaşırdım." dedi.
2009 dünya şampiyonu Jenson Button, Verstappen'in sadece yarışmak isteyen bir pilot olduğunu kabul etti.
Button, "Sanırım bu kadar açık sözlü olmasına şaşırdım."
"Ama Max böyle biri, yarışmak istiyor ve görünüşe göre tek yapmak istediği şey de bu."
"Ama hepimizin bildiği gibi, bu işin başka yönleri de var. Yarış işin eğlenceli kısmı, diğer tüm şeyleri yapmak için de para alıyoruz." yorumlarında bulundu.
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