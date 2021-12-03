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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Brundle ve Hill, Verstappen'in "maksimum atak" yaklaşımından etkilendiler

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, Şef Editör

Martin Brundle ve Damon Hill, Max Verstappen'in Suudi Arabistan GP hafta sonunun başlangıcında gösterdiği yaklaşımdan etkilendiklerini dile getirdiler.

Brundle ve Hill, Verstappen'in "maksimum atak" yaklaşımından etkilendiler

İlk kez gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP öncesinde ilk pisti üstü çalışmalar cuma günkü serbest antrenman seanslarıyla başladı. Pilotların yeni piste alışmaya çalıştığı ilk dakikalarda Verstappen, art arda attığı hızlı turlarla izleyenleri etkiledi.

Verstappen, ilk antrenman seansının sonunda şampiyonluk rakibi Lewis Hamilton'ın gerisinde kalsa da Brundle ve Hill, Sky Sports'taki yayınlarında Verstappen'in adanmışlığını övdüler.

Brundle, şampiyonada rakibi Hamilton'ın 8 puan önünde yer alan Verstappen'in ve takımı Red Bull'un net bir duruş sergilediğini söyledi.

Brundle, "Max, sonuna doğru yumuşak lastikle biraz zorlandı ancak seansta gösterdiği performans, açık bir şekilde 'Önümüzdeki iki hafta içerisinde bu Dünya Şampiyonası'nı kazanmak için hızlanıyorum' mesajıydı."

"Kafesten kaçmış gibiydi, öyle değil mi? Kesinlikle uçuyordu ve tamamen adanmıştı. Bazı virajlarda hayal gücüne pek fazla bir şey bırakmıyor gibiydi."

"Ancak seansın sonu geldiğinde, Lewis öne geçti." dedi.

Hill, Verstappen'in bu yaklaşımı karşısında şaşırdığını ve onun hafta sonunun devamında ne kadar daha performans bulacağını merak ettiğini söyledi.

Hamilton'ın durumu sorulduğunda Hill, "Hemen hemen her şeye sahip olan bir adamdan bahsediyorsunuz ve o, bunların çoğuna karşı galip geldi."

"Onun Max kadar agresif olmaması nedeniyle endişeli değilim. Max doğrudan maksimum atak modundaydı ve yolun tamamını kullandı."

"Ancak bunu yaptığınızda sorun şu ki, birisi daha hızlı olmayı başarırsa, onun ardından sizin elinizde ne olacak? Geride pek bir şey kalmıyor." şeklinde cevap verdi.

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