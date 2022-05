Brundle: "Uzun süredir ilk defa pilotların bu denli yorulduğunu gördüm"

Tarihin ilk Miami GP'si öğlen saatlerinde gerçekleştirilirken, sıcak hava nedeniyle pilotlar kendilerini muhtemelen bu sezonun en zorlu mücadelelerinden birinin içinde buldular.

Verstappen gibi fiziksel zindeliğe sahip biri bile podyum seremonisinden önce birkaç dakika sonra yerde oturmak ve biraz enerji toplamak zorunda kaldı.

Ancak son şampiyon kürsüye olan birkaç adımı tırmanmak yerine, Red Bull garajından birkaç kişiyle birlikte bir arabaya binerek sirenler ve polis motosikletleri eşliğinde Hard Rock Stadyumu'nun erişim yollarından geçmek zorundaydı.

Elbette bu, organizatörlerin Amerikalı taraftarlar için sergilemek istediği deneyimin bir parçasıydı, ancak Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, Verstappen'in ve diğer pilotların neler hissettiğini anlıyor.

Sky Sports'taki köşesinde mücadeleyi yorumlayan Brundle, "Uzun süredir ilk defa, fiziksel olarak iyi durumda olan ve mücadeleye tamamen hazır pilotların bir yarışın ardından bu kadar yorulduğunu gördüm."

"Yarış sonrası yaşadıkları o korkunç iyi hissi biliyorum, vücudunuz çok sıcak ve ısınmaya devam ediyor, çok fazla sıvı kaybediyorsunuz ve her organ, kas ve tendon, temel bileşenlere büyük bir ihtiyaç duyuyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his trophy and Miami Dolphins helmet

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images