Brundle: "Umarım diğer takımlar Red Bull'u yakalar"

Red Bull, 2023 Formula 1 sezonuna damgasını vurdu ve 22 yarışın 21'ini kazanmayı başardı. Aynı süre zarfında Max Verstappen 19 zafer alarak bir sezonda en çok yarış kazanan pilota da oldu.

Bu, Red Bull'un arka arkaya ikinci takımlar ve üçüncü pilotlar şampiyonluğunu elde ettiği anlamına geliyor.

2024'e daha erken odaklanan Red Bull'un güçlü performansını yeni sezonda devam ettirme ihtimali var.

Fakat Martin Brundle, 2024'te durumun değişmesini umuyor.

Brundle, "Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin ve diğer herkes kendini toparlayıp Max Verstappen'e meydan okumalı."

"Aradaki fark bence kapanacak. Tüm sezon kapanmaya devam ettiğini gördük. Kurallar değişmediğinde her zaman kapanır. Umarım bu sefer de aynısı olur."

"Ancak bir sonraki büyük kural değişikliğinin 2026'da olacağını biliyoruz, bu nedenle Red Bull'un 2024 ve 2025 de dahil olmak üzere tüm bu yılları domine etmesi de mümkün."

"Diğer takımlar için zorlu görev onları durdurmak." dedi.