Brundle tepkili: "Tüm suç Gasly'e ait olamaz"

Haberi dinle

Yağmur altında başlayan Japonya GP, Carlos Sainz'ın ilk turda kızaklama yaşaması ve kendini bariyerlerde bulması nedeniyle kırmızı bayrakla askıya alındı.

Araçtan birkaç parça, bir reklam panosuyla birlikte piste uçtu ve bu pano Gasly'nin aracının önüne takılarak Fransız pilotun yeni bir ön kanat için pite girmesini gerektirdi.

Ancak Gasly için bu sorunun yanı sıra daha ciddi bir endişe daha vardı: konvoyu yakalamaya çalışırken Sainz'ın kaza mahalline bir kurtarma aracının girdiğini görmesi.

Bu, akıllara 2014 Japonya GP'sinde Jules Bianchi'nin aracının bir kurtarma aracına çarpmasını ve Fransız sürücünün dokuz ay sonra aldığı yaralar nedeniyle trajik bir şekilde vefat etmesini getirdi.

Olayın ardından FIA, epey sinirlenen Gasly'yi kural ihlali iddiasıyla görüşmeye çağırdı ve komiserler kurulu, Gasly'nin "olay mahallini geçtikten sonra kırmızı bayrak altında turu tamamlarken 250 km/s hıza ulaştığını" söyleyerek hız sınırını aştığına karar verdi.

Ancak bu hafta sonu Suzuka'da bulunmayan Sky F1 yayıncısı Brundle, FIA'nın da suçun bir kısmını taşıması gerektiğini belirten bir tweet attı.

Brundle, "O koşullarda ve kritik bir pozisyonda kaza yapan bir araç için anında kırmızı bayrak çekilmeliydi. Pistte parçaların olduğu da açık."

"Ancak araçlar güvenlik aracının arkasında konvoy oluşturana ya da pite dönene kadar pistte ASLA bir kurtarma aracı olmamalı. Burada tüm suç Gasly'nin olamaz." ifadesini kullandı.

Accidente Sainz2