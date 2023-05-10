Brundle, Stewart'ın karşısına korumaların çıkmasına tepkili

Miami'de her zamanki gibi grid yürüyüşünü gerçekleştiren Brundle, gridin ön tarafında bulunan ve sadece VIP'lere açık olan bir bölüme ulaştı.

Çoğunluğu rap sanatçıları ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan VIP bölümünde bulunan en önemli isimse hiç şüphesiz ki İsviçreli tenis efsanesi Roger Federer idi, kendisi hafta sonu boyunca da pek çok sefer kameralara yansıdı.

Yürüyüşüne bu bölgede de devam eden Brundle, İsviçre'deki bağlantıları sayesinde Federer'i iyi tanıyan Jackie Stewart'a rastladı ve kendisinden Federer ile bir konuşma ayarlamasını rica etti.

Ancak bu esnada güvenlik görevlileri Stewart'ın önüne çıktı ve kendisinin bu bölümde yer alamayacağını söylediler -ta ki Federer oraya gelip durumu yatıştırana kadar.

Olay sosyal medyada viral oldu, bazı taraftarlar seri yönetiminin efsanelerine vefa göstermeyip şov dünyasıyla kurulan bağlantıları önemsediğini öne sürdü.

Sky Sports F1 podcast'inde bu konu hakkında konuşan Brundle "Ne efsane ama, 83 yaşında."

"Yaptığı şey bir gece kulübüne girmeye çalışmak gibiydi, değil mi? İkimizin de hiç şansı yoktu, kıyafetlerimiz de kurallara uygun değildi."

"Gridde bu tür bir prosedürün uygulanmasını doğru bulmuyorum. Etrafta çok fazla insan vardı ve ben özellikle ön tarafa geçtiğimde Roger ile konuşmak istedim."

"Bunu Jackie'ye söyledim ve o da 'onunla konuşmak ister misin, peki, ben onu yakalarım' dedi."

"Diğer tarafa geçer geçmez peşinden üç kişi koşmaya başladı, içimden 'aman Tanrım, Jackie Stewart'ı buradan attırdım' dedim. İkimiz de bundan daha iyi yerlerden atılmıştık! Gerçekten çok komikti."

"Dürüst olmam gerekirse sonra biraz paniklemeye başladım. Kendisi 83 yaşında, orada sadece bir röportaj için kendini riske atmasına ihtiyacım yoktu. Harikaydı." dedi.