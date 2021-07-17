Brundle, pilotların sprint yarışlarında risk alacağını düşünüyor

Formula 1, bu sezon sprint yarış formatını 3 hafta sonunda deneyecek. B u yarışlardan ilki bu hafta sonu Britanya Grand Prix'sinde gerçekleştiriliyor.

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Sprint yarışlarında pite girmek zorunlu olmadığından, bir temas sonucu alınacak hasardan dolayı pite girmek yarışınızı büyük ölçüde bitirmiş olacak.

Bundan dolayı bazıları, pazar günkü yarışın grid dizlimi belirlenecek olan bu önemli yarışta, pilotların risk almayacağı düşünüyor.

Brundle ise bu yorumlara katılmıyor.

Sprint yarışlarda pilotların fazla risk alıp almayacağı hakkında konuşan Brundle, "Sürücülerin, zorlamayarak yarışta dikkatli olacaklarına dair endişeler var ama ışıklar söndüğünde ve adrenalin salgılandığında, hepsi ellerindeki fırsattan maksimumu almak isteyecektir."

"Mühendisler; düşünülmüş, verilere dayandırılan çözümleri sevdiğinden kurnaz bir plan hazırlamışlardır. Onlar verilerle yaşıyor ve biz yarışlarla yaşıyoruz. Pilotların, fazlasıyla zorlamasını umuyorum."

"Pilotlar normalde gridde 5. sırada yer almaktansa, 4. sırada yer almak istiyor. Yani, sprint yarışta da neden 5. sıra yerine 4. sırayı istemesinler?"

"Yarışlarda en hızlı tur puanını almak için ne kadar zorladıklarına bakın. Bir puan alabilmek için pit stop riskini alıyorlar ve bir set harcayarak pistte uçuyorlar."

"Yani sprint yarışındaki 3-2-1 puan sistemi, şampiyonada büyük bir etkiye sahip olmasa da rekabet için yeterli olacaktır."

"Elbette, birinin cumartesi akşamı şampiyonluğa ulaşması yaşanabilecek en kötü senaryo olur. Ancak bu yarışların sezon sonuna doğru olacağını düşünmüyorum."

"Ben, sprint yarışları Paul Ricard gibi genellikle sıkıcı yarışlar izlediğimiz yerlerde kullanırdım. Ancak bize 2022 araçlarının bu sorunu [sıkıcı yarışlar] düzeltmek için tasarlandığı söylendi."

"Grand Prix için grid pozisyonu, toplanabilecek puanlar, herkesin onuru ve rekabetçi ruhu; takımların ve pilotların yarışlarda zorlamasını sağlayacak." dedi.

F1 2022 car Fotoğraf: Formula 1

Brundle, büyük takımların yeni formatı neden çok sevmediğini anlayabildiğini belirtti ve devam etti: "Büyük takımların [yeni format hakkında] neden o kadar da heyecanlı olmadığını anlayabiliyorum çünkü düşünürseniz, bu format onlara sadece problem yaratabilir."

"Onlar 3 seansta testlerini yapıp sıralamalara geçip, yarışta da önlerde kaybolabilirken; neden ön kanat kırma riskinin olduğu bir start daha almak istesin. Onlar her şeyin net olmasını seviyor."

Sprint yarışların bekleneni verememesi hakkında konuşan Brundle, mevcut sıralama formatının da bir dönem spor için yeni bir macera olduğunu vurguladı ve denemeden bunun iyi olup olmayacağı bilinemeyeceğini ifade etti.

"Mevcut sıralama turları formatı gayet iyi çalışıyor çünkü zamanında birileri, eski formatı değiştirebilecek kadar cesur davrandı. Murray Walker'la eski, 12 tur/1 saatlik formatı anlattığım günleri hatırlıyorum, bazen 45 dakika boyunca bir araç bile görmezdik."

"Bu, İngiltere-İtalya maçında hakemin düdüğü çalmasının ardından ilk yarıda kimsenin topa değmemesi gibiydi. Gerçekten saçmaydı."

"Sonrasında tek tur sistemini kullandık. Pilotlar turlarına daha iyi bir sırada başlayabilmek için öncesinde yavaş gidiyorlardı. Ayrıca turlarında yarışta kullanacakları benzini de taşımak zorundalardı ki bu her şeyi mahvediyordu."

"2016 sezonun başında kısa bir süre 'elemeli sıralama' formatını denedik ama bu fazlasıyla sorunlu bir konseptti. Bence bu konseptin sorunlu olduğunu anlamamız 20 dakika kadar sürdü. Bu, bana göre bozuk olmayan bir şeyi düzeltmeye çalışmaktı çünkü ben mevcut sıralama formatının iyi olduğunu düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Bence şu an elimizde gayet iyi çalışan bir sıralama sistemi kaldı ve insanlar bu sistemden git gide daha çok zevk alıyor."

"Bu sıralama sistemi, Silverstone'daki sprint yarışın gridinin dizilimi belirleyecek ve sonrasında Pazar günkü yarışın öncesinde Cumartesi günü yeni bir heyecan olacak."

"Temelde, bu formata bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ross Brawn'ın da dediği gibi bu format beğenilmezse, kaldırılacak. Ancak gerekirse, formatın üzerinde ufak düzenlemeler yapılması gerekebilir.