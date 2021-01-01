Brundle: "Hamilton Şovalye Unvanı'nı hak etmişti"

Lewis Hamilton, yedinci dünya şampiyonluğunu kazandığı ve Michael Schumacher'in pek çok rekorunu kırdığı 2020 sezonunun ardından Şövalye ilan edildi.

35 yaşındaki sporcu, bu yılki yarışların (17 Grand Prix) 11'ini kazandı; İstanbul Park'daki harika sürüşüyle de yedinci şampiyonluğunu kazandı.

Eski F1 pilotu ve yorumcu Brundle, Hamilton'ın elde ettiği başarılardan ötürü "Sir" unvanını sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Sky Sports News'e konuşan Brundle, “Tebrikler, gerçekten hak etti. Şimdi cebinde Michael Schumacher'e ortak olduğu yedi dünya şampiyonluğu var. F1'de en çok galibiyet (95), en çok pole pozisyonu (98) ve çoğu podyum (165) alan pilot olarak zirvede yer alıyor."

“7 Ocak'ta 36 yaşına basacak. Onu zirveden düşürmeyi amaçlayanların çoğu ondan 10-15 yaş daha genç ve o hâlâ en iyi oyunuyla pistte; enerji dolu, deli gibi zorluyor. Sportif açıdan herhangi biri bu takdiri hak ediyorsa, o kesinlikle Sir Lewis Hamilton'dur."

Pistte elde ettiği başarıların yanı sıra Hamilton, Black Lives Matter hareketiyle de dünya çapında epey ses getirdi.

Mercedes, sürücülerini desteklemek için 2020 sezonu boyunca siyah bir renk düzeni kullanmayı tercih ederken, bazı sürücüler de Hamilton'ın çabalarıyla beraber yarışlardan önce diz çökmeye başladı.

1996 F1 Dünya Şampiyonu Damon Hill, Hamilton’ın bu tarz hareketlerde yer almasının, Şövalye Unvanı almasındaki en büyük etkenlerden birisi olduğunu düşünüyor.

Hill, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Kalbine yakın olan ve herkesi etkileyen problemler için ayağa kalkıyor ve bizim sporcumuzda bir sürücünün F1 dışındaki herhangi bir şeye böyle karışması çok nadirdir."

"Lewis 'bu beni etkiliyor, bu her siyahiyi etkiliyor' dedi. Kariyerini istikrarsızlaştırabileceği, şampiyonaya olan konsantrasyonunu bozabileceği bir zamanda bu konu için ayağa kalktı. Bu yüzden yaptığı şey aslında büyük bir kumar oynamaktı."

"Bu cesaretle, doğru olduğuna inandığı şeyi savunuyor." dedi.