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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Brundle: "Singapur'da Verstappen'in agresifliğini gördük"

Max Verstappen bu sene daha kontrollü olsa da, Martin Brundle; Singapur GP'de Red Bull pilotunun agresifliğini gördüklerini belirtti.

Zeynep Taş
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Brundle: "Singapur'da Verstappen'in agresifliğini gördük"
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2022 sezonu şampiyonluğunu matematiksel olarak güvence altına alabileceği ilk yarış hafta sonunda, Verstappen'in Marina Bay Pisti'ndeki yarışı 'sorunsuz' geçmekten çok uzaktı.

Cuma günü antrenmanda RB18'deki ayar değişiklikleriyle istediği kadar tur atamadıktan sonra, Verstappen sıralama turlarında en azından pole pozisyonu için mücadele etmeye hazır olduğu Q3'te iki kez hızlı turunu bırakmak zorunda kaldı.

Red Bull'dan gelen ikinci ve son iptal çağrısı, Verstappen'in takımla telsizden hararetli bir tartışma içerisine girmesine sebep oldu. 

Görünen o ki, turu bitirirse FIA'ya bir örnek vermek için yeterli yakıt kalmayabileceğinden endişeleniyorlardı. Bu durum, sıralama turlarından diskalifiye olmakla sonuçlanabilirdi.

Eski F1 pilotu Brundle, Max'in 2022 sezonundaki bu güncel versiyonunu 'Max Verstappen 2.0' olarak tanımlarken, bu versiyonun da hâlâ oldukça öfkeli olduğunu belirtti.

Sky Sports için yazdığı köşe yazısına Brundle, "Max Verstappen pole pozisyonunda olmalıydı, ancak Q3 seansının son 12 dakikasının çoğunda bir tur atamaması ve pole pozisyonundan vazgeçip garaja yeterli yakıtla dönmesi gerekiyordu."

"Sakin ve dingin bir Max 2.0 versiyonunun altında hâlâ oldukça öfkeli biri yatıyor. Ancak takımın bu seneki dominasyonuna bakarsak muhtemel bir pole pozisyonunu ve galibiyeti kaybetmenin sinirini de anlayabiliyorum." yazdı.

 

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