Brundle: "Seidl'ın ayrılığı, McLaren için kötü bir haber"

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McLaren F1 takım patronu Andreas Seidl, Sauber'den gelen teklifi kabul ederek İsviçreli ekibin yeni CEO'su oldu.

Seidl, görevine kısa süre içerisinde başladı ve şimdi Sauber için yeni bir takım patronu arayışı içerisinde.

Göreve geldiği günden bu yana özellikle altyapı anlamında McLaren'ı geliştirmeye odaklanan Seidl, arka planda geleceğe yönelik önemli adımlar atılmasını sağladı. Bunların bazıları şimdi sonuç vermese de, ilerleyen dönemde meyvelerini vermesi bekleniyor.

Ayrıca Seidl, Lando Norris'in takımda kalmasında ve Oscar Piastri'nin İngiliz ekibe katılmasında da büyük pay sahibiydi.

Eski Formula 1 pilotu Brundle, Seidl'ın ayrılığının Norris ve Piastri'nin ruh hali üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği görüşünde.

Brundle, "Seidl'ın kaybının uzun vadede McLaren için kötü bir haber olduğuna şüphe yok."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Volkswagen ve Porsche ile geçmişe dayanan uzun bir ilişkisi vardı, bu yüzden kararını anlayabiliyorum ve McLaren'ın neden onu mümkün olduğunca erken göndermeye karar verdiğini de anlayabiliyorum, fakat McLaren'ın ihtiyacı olan şey bu değildi."

"2024 yılına kadar faaliyete geçmesi beklenen yeni rüzgar tüneli takım için çok önemli. Lando, Andreas'ın neden aniden takımı terk etmeye karar verdiğini merak edecektir. Audi projesinde McLaren'da olmayan ne gördü de ayrıldı? Oscar da Andreas'la yaptığı tüm görüşmeler, geleceğe dair tüm planlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayacaktır."

"Lando'nun Zak Brown ile çok iyi bir ilişkisi var, harika bir iş çıkarıyor ve McLaren'ın sağlam bir yapısı var. Takım için endişelenmiyorum ama Andreas'ın ayrılması pek de iyi bir haber sayılmaz." dedi.

Mattia Binotto'nun istifası ve yerine Frederic Vasseur'ün getirilmesi hakkında da konuşan Brundle, Ferrari'deki görev değişikliğinin rakip takımlar için iyi bir haber olduğunu düşünüyor.

"Mercedes ya da Red Bull'un yerinde olsaydım böyle bir habere gülümserdim çünkü Formula 1'de her şey devamlılığa bağlıdır."

"Mercedes ve Red Bull'da devamlılık var: Yıllardır kilit pozisyonlarda aynı kişiler çalışıyor."

"Vasseur sadece yolunu bulmalı, kendini kabul ettirmeli ve bunun zor bir görev olduğunu anlamalı."

"Kim olduğunuzun önemi yok, Stefano Domenicali veya Mattia Binotto gibi bir takım içerisinden gelmiyorsanız, alışmanız zaman alacaktır."