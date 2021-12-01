Brundle: "Şampiyona mücadelesinde Bottas, Perez'den daha büyük bir rol oynayacak"

Red Bull pilotu Verstappen, bu hafta sonu yapılacak olan Suudi Arabistan GP'sine - sezonun sondan bir önceki yarışı - şampiyonada Hamilton'ın sekiz puan önünde giriyor. Hollandalı pilot sezon boyunca dokuz galibiyet alırken Hamilton ise yedi galibiyetle ilerliyor.

Bu avantajla beraber Verstappen, Cidde'deki pistte bu yılın ilk maç puanını alabilir. Hollandalı pilot, Suudi Arabistan'dan Hamilton ile 26 puan fark açarak ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu kadar yakın bir şampiyonada, şampiyonluk için mücadele eden iki ismin takım arkadaşlarının da rolleri büyük bir önem taşıyor.

Hem Bottas hem de Perez bu sene birer galibiyet almaya başaradılar. Sürücüler şampiyonasında üçüncü sırada Fin pilot yer alırken, Meksikalı pilot ise 13 puan geriden takipte.

Brundle'a göre Bottas - Verstappen'i yenebileceği için ve Perez'in Hamilton'ı yenme ihtimalinin mümkün olmadığı için - şampiyonanın sonucunda daha büyük bir rol oynama fırsatına sahip.

Motorsport.com'un da yer aldığı seçili basın kuruluşlarına konuşan Brundle, "Dürüst olursam ben, Valtteri'nin Max'ın önünde yarışı tamamlama ihtimalinin, Sergio'nun Lewis'in önünde yer alma ihtimalinden daha yüksek olduğuna inanıyorum."

"Bu da şampiyonaya etki edebilir. Kalan son iki yarışta Valtteri'nin Max'tan puan çalabilmesi mümkün."

"Ve ben, Sergio'nun Lewis'den puan alabileceğini düşünmüyorum."

"Markalar şampiyonasında alınabilecek 88 puan var. Her iki tarafa da gidebilecek bir diğer şampiyona da bu. Bu tamamen... Bilmiyorum, Mercedes gerçekten çok hızlı olursa ve Valtteri de İstanbul'da veya Brezilya'daki sprint yarışı gibi bir gün yaşamasına bağlı." dedi.

Martin Brundle, Sky TV, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Brundle her ne kadar hem Verstappen'in hem de Hamilton'ın bu seneki şampiyonluğu hak ettiğini düşündüğünü söylese de, Hollandalı pilotun sezon boyunca yaşadığı şanssızlıkların olduğunu düşündüğünü söyledi.

Sky F1 yorumcusu Brundle, Azerbaycan GP'si ve Britanya GP'si gibi örnekleri verdi ve şunları söyledi: "Bence ikisi birden hak ediyorlar."

"Eğer lider gidilen turlara, şu ana kadar kazanılan yarışlara ve hepsine bakarsanız, ve aynı zamanda bence Max, Bakü'de lastik patlatması nedeniyle, Silverstone'da yaşadığı temas nedeniyle, Macaristan'da ise kendisine çarpılması nedeniyle çok şanssızdı."

"Aynı şekilde Lewis de Imola'da kaza yapıp bir tur geriye düştükten sonra yarışı ikinci tamamlayarak şanslı anlara sahipti."

"Ancak şu noktada, sezonun geneline bakıldığında, Max sezonu daha iyi geçiren taraftı, eğer verilere bakarsanız."

"Ben ikisinin de bunu hak ettiğini düşünüyorum ancak bu, şanssızlıklar veya kötü kararlar veya her neyse, Max'ın kaybedeceği bir şampiyonluk gibi hissettiriyor. Bu sezon bana böyle hissettiriyor." dedi.