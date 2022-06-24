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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Brundle: "Sainz, tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya çok yakın"

Martin Brundle, Carlos Sainz'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya çok yaklaştığını düşünüyor.

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Brundle: "Sainz, tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya çok yakın"
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Sainz, şimdiye kadar üç kez yarış dışı kaldı ve bu yüzden şampiyona mücadelesinde tam olarak yer alamadı. Fakat Charles Leclerc, Kanada GP'de grid cezası aldığı için galibiyet mücadelesi veremeyince tüm dikkatler İspanyol pilota çevrildi.

Sainz, yarışın sonlarında liderliği almak için düzenli olarak Max Verstappen'in DRS mesafesinde kaldı ancak geçmeyi başaramadı.

Brundle, İspanyol pilotun önündeki engelleri aşmaya yakın olduğunu düşünüyor.

Brundle, "Son dünya şampiyonu ve mevcut şampiyona lideri Max Verstappen ustaca bir sürüş yaptı fakat Carlos Sainz, son 15 tur boyunca onu çok zorladı."

"Carlos da Lando Norris ve George Russell gibi yarış kazanmaya hazır ancak galibiyet, çeşitli nedenlerle onu pas geçiyor."

"Carlos'u her zaman destekledim ve bazen padokta bunu yapan tek kişi benmişim gibi hissettim. Fakat o çok iyi, özellikle de yarışlarda."

"Onun için son engel, yeteneğini, kararlılığını, saldırganlığını ve tecrübesini daha büyük bir kesinlik ve tutarlılıkta birleştirmek."

"Daha sonrasında, araç sadece ileri gidecek ve ilk yarışını kazanır kazanmaz alıp götürecektir."

"Verstappen ve Sainz'ın mücadele ettiğini görmek harikaydı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc ise Montreal'de 19. sıradan başladığı yarışı 5. sırada tamamlamayı başardı ancak şampiyonanın zirvesinde yer alan Verstappen'e karşı değerli puanlar kaybetti.

Brundle, Leclerc'in gridde daha fazla yükselememesinin sebebinin aracın ayarı olduğunu düşünüyor.

Brundle, "Güç ünitesi değiştirdiği için grid cezası alan ve son çizgide başlayan Leclerc, düzlük hızının iyi olması için daha düşük yere basma gücündeydi fakat bu, virajlarda arka tarafın tutuşunun kötü olmasına sebep oldu."

"Uzun süre trafikte kaldı ancak ara sıra temiz havada bulduğu hız ve sona doğru çıkan güvenlik aracı onu beşinciliğe çıkardı. Buna rağmen Verstappen'e bir 15 puan daha kaybetti." dedi.

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