Brundle: "Sainz, tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya çok yakın"

Sainz, şimdiye kadar üç kez yarış dışı kaldı ve bu yüzden şampiyona mücadelesinde tam olarak yer alamadı. Fakat Charles Leclerc, Kanada GP'de grid cezası aldığı için galibiyet mücadelesi veremeyince tüm dikkatler İspanyol pilota çevrildi.

Sainz, yarışın sonlarında liderliği almak için düzenli olarak Max Verstappen'in DRS mesafesinde kaldı ancak geçmeyi başaramadı.

Brundle, İspanyol pilotun önündeki engelleri aşmaya yakın olduğunu düşünüyor.

Brundle, "Son dünya şampiyonu ve mevcut şampiyona lideri Max Verstappen ustaca bir sürüş yaptı fakat Carlos Sainz, son 15 tur boyunca onu çok zorladı."

"Carlos da Lando Norris ve George Russell gibi yarış kazanmaya hazır ancak galibiyet, çeşitli nedenlerle onu pas geçiyor."

"Carlos'u her zaman destekledim ve bazen padokta bunu yapan tek kişi benmişim gibi hissettim. Fakat o çok iyi, özellikle de yarışlarda."

"Onun için son engel, yeteneğini, kararlılığını, saldırganlığını ve tecrübesini daha büyük bir kesinlik ve tutarlılıkta birleştirmek."

"Daha sonrasında, araç sadece ileri gidecek ve ilk yarışını kazanır kazanmaz alıp götürecektir."

"Verstappen ve Sainz'ın mücadele ettiğini görmek harikaydı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images