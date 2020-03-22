Brundle: "Sainz, Ferrari için iyi bir seçenek"

Yıl sonunda Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in sözleşmesi sona erecek ve Alman pilotun takımdan ayrılma ihtimali hiç de az değil.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, ilk yarışlarda iyi bir performans göstermesi halinde Vettel'le devam edeceklerini açık şekilde ortaya koydu. Ama takımın alternatiflere baktığı da düşünülüyor.

Söylentilere göre seçenekler arasında Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Valtteri Bottas isimleri ön plana çıkıyor.

Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, özellikle Sainz ismini destekliyor.

Daily Express'e konuşan Brundle, McLaren'ın Ferrari'nin Sainz'a olan ilgisinden korkup korkmaması gerektiği sorusuna, "Eğer kontratı bitiyorsa elbette öyle. Ben Carlos'u hep savundum, McLaren onu alma konusunda emin olup olmadığında da savundum."

"Carlos'un iki kez Dünya Ralli Şampiyonu babasının bir çeşit kazanan zihniyeti var ve bu babasından ona geçen bir şey."

"Toro Rosso'da yarışlarında Verstappen ile neredeyse eşit sonuçlar aldı, ancak orada iki oğul ve baba arasında kendi garajlarında daha fazla çatışma olmasını önlemek için siyasi bir karar aldılar. Sonuç olarak Verstappen'i seçtiler, ancak Carlos, Max için iyi bir takım arkadaşıydı." yanıtını verdi.

Brundle'a göre Ferrari'nin sadece iki seçeneği var.

"Sanırım Ferrari'nin Vettel’in ayrılması durumunda iki uygun seçeneği var; Sainz ve Riccardo. Yani McLaren'in sözleşmeyi yenileyene kadar endişelenmesi için iyi bir nedeni var."