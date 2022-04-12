Brundle: "Sainz destek rolüne çekilebilir"

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Carlos Sainz, Melbourne'da felaket bir hafta sonu geçirmişti. Cumartesi günü şanssızlıkların ve görece düşük bir performansın sonucu ancak dokuzuncu olabilmiş, yarışta da kötü bir startın ardından henüz ikinci turda spin atarak çakıl havuzuna saplanmış ve yarışa veda etmişti.

Sky Sports'taki köşesinde Sainz'ın durumunu yorumlayan Martin Brundle, "Carlos Sainz cehennemden çıkmışçasına bir hafta sonu geçirdi. Yakın arkadaşı Fernando Alonso'nun sebep olduğu kırmızı bayrak sonucu sağlam bir turu heba oldu ve seans yeniden başladığında iyi bir tur atamadı."

"Yarıştan önce son dakika direksiyon değiştirmek zorunda kalması da kötü bir start almasına ve geriye düşmesine sebep oldu, sert lastiklerle sıkı bir orta grup mücadelesinin içinde kalması sonucu da spin atarak yarış dışı kaldı."

"Rekabetin nasıl şekillendiğine ve sonraki birkaç yarışı kazanıp kazanamayacağına bağlı olarak, sezonun ileri noktalarında Leclerc için destek rolü oynamak zorunda kalabilir, bu işten bile değil." ifadelerini kullandı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Diğer taraftan Charles Leclerc ise mükemmel bir hafta sonu geçirdi. Monakolu pilot, pole pozisyonundan başladığı yarışın tamamında ayrı bir ligdeydi ve dominant bir performans ile galibiyete uzanan taraf oldu.

Brundle, "Ferrari ve Charles Leclerc 2022 kurallarına çok iyi uyum sağladılar. Ferrari F1-75, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Barcelona gibi çeşitli pistlerde iyi performans gösteren, pilota iyi davranan ve çok hızlı bir araç."

"Leclerc ise artık daha yükseklerde uçuyor. Bu kadar yüksekte olmasına rağmen hız anlamında iyi bir istikrar yakaladı ve araçtan yarım adım önde olmayı başardı. Eskiden olduğu gibi sınırları gereksiz yere aşmak veya kazalara yatkın olmak gibi durumlardan uzak."

"Kendine güveni arttı ve kendine olan inancı arttı. Üç yarışta iki pole pozisyonu, iki galibiyet ve üç en hızlı tur bunu doğruluyor." dedi.