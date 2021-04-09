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Formula 1 / Haberler

Brundle: ‘’Sağduyu, Formula 1’in geleceğini güvenilir hale getirdi’’

Ekleyen:
, News editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Can Çarpıcı

Martin Brundle’a göre Formula 1’in zirvesindeki yöneticiler ve kural koyucular arasında ‘patlak veren sağduyu’ , Formula 1’i oldukça iyi bir konuma getirdi.

Brundle: ‘’Sağduyu, Formula 1’in geleceğini güvenilir hale getirdi’’

Sky Sports F1 yorumcusu Brundle, son yıllarda sporun geleceğinden endişe duyuyordu çünkü maliyetlerle ilgili durum, bazı küçük takımların varlığını ve büyük takımların bağlığını ya da rekabet seviyesini tehdit ediyordu.

Ancak Brundle, getirilen bütçe sınırlaması, takımların sezonu bitirdiği sırayla ters oranlı şekilde kullanabileceği rüzgar tüneli kuralının gelmesi, gridi yakınlaştırmak ve rekabeti arttırmak amacıyla planlanan 2022 regülasyonları gibi ortak endişe ve problemler için geliştirilen çözümlerin farkında olduğunu ve bu çözümlerin F1’in geleceğini sadece daha güvenilir değil, aynı zamanda daha çekici hale getirdiğini de belirtti.

158 Grand Prix startı bulunan eski F1 pilotu, pandeminin herkesi ekonomik açıdan aksiyon almak zorunda bıraktığını da dile getirdi.

‘’Sadece herkesin içindeki sağduyu ortaya çıktı. Çünkü her sene 2 aracı yarıştırmak için yüz milyonlar harcayamazsınız. Bunun çözülmesi gerekiyordu. Pandemi sayesinde birkaç önemli kişinin ilgisi de bu konuya çekilmiş oldu. Onlar da bu işi çözdüler. Böylelikle spor, sponsorlar ve başka üreticiler için de harcanan para miktarı açısından daha cazip bir hâl aldı.’’

‘’Chase Carey (F1’in eski CEO’su) bulunduğu dönemde çok iyi bir iş çıkardı.’’

‘’Sporu ilk devraldıkları dönem onlar (Liberty Media) Formula 1’i çok iyi anlayamadılar ve ufak bir şaşkınlık geçirdiler. Bir sürü şeyi çok kısa bir süre zarfında değiştirebileceklerini düşündüler.’’

‘’Ancak sonrasında bütçe sınırlaması ile yeni regülasyonlar getirildi ve birkaç temel, yapısal değişime gidildi. Böylece birbirine yakın ve rekabetçi bir grid için adımlar atıldı ki geçen sene gördüğümüz gibi AlphaTauri ve Racing Point gibi farklı kazananlar görebilelim.’’

Formula 1’in kendini yeniden keşfetme sürecinde getirdiği kurallar ve çözümler, Brundle’ın endişelerini azaltırken, sezonun ilk yarışında gördüğümüz rekabet seviyesi ve gridin son yıllara kıyasla daha yakın olması, Brundle’a göre F1’in doğru yolda olduğunu kanıtlar nitelikte.

‘’Formula 1’ ve geleceği hakkında oldukça özgüvenli ve rahatım. Birkaç sene önce oldukça endişeliydim, Renault ayrılabilirdi, Honda spordan çekildi ve Red Bull’un ayrılacağı konuşuldu, Williams oldukça kötü bir durumdaydı. Ancak yeni kaynaklar buldular ve işleri testine çevirmeye başladılar. Force India, batmak üzereydi ve şimdi Aston Martin’e dönüştü. Spora, genç sürücüler ve sponsorlar sayesinde çok parlak insanlar giriyor. Dediğim gibi 5 sene önce Formula 1’in geleceği hakkında oldukça endişeliydim ancak artık Formula 1 gayet iyi bir yolda ilerliyor ve Bahreyn yarışı bunun altını tekrardan çizdi.’’

Brundle’ın F1’in geleceği hakkındaki pozitif söylemlerine Mercedes takım patronu Toto Wolff da katıldı.

Motorsport.com ile yaptığı röportajda konu hakkında konuşan Wolff, ‘’Bence F1, pistteki eğlenceye ve pist dışında Formula 1’in önemli parçalarından biri olan politik tartışmalara bakıldığında gayet iyi bir noktada. Elimizde çalışan bir ürün var. Büyük takımlar ve büyük markalar Formula 1’de bulunmakta ve Netflix sayesinde takipçi kitlemiz daha da büyüdü. Yani genel olarak, spor iyi bir noktada ve git gide büyüyor. Buradaki 10 senelik zamanımda gördüğüm en iyi dönem olabilir.’’ ifadelerini kullandı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Pilotlar Martin Brundle
Editör Tom Howard

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