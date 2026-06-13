Brundle: "Russell, şansa inanmaya devam etmek zorunda”
Eski Formula 1 pilotu ve Martin Brundle, bu sezon şanssızlıklarla boğuşan George Russell’ı zihinsel olarak güçlü kalması gerektiği konusunda uyardı.
Avustralya Grand Prix’sindeki zaferi ve Çin’deki sprint yarışı birinciliğiyle harika bir başlangıç yapan George Russell, o günden beri podyumun en üst basamağına erişemedi.
İngiliz pilot şanssızlıklarla boğuşurken, garajın diğer tarafındaki genç takım arkadaşı Kimi Antonelli, üst üste beş grand prix kazanarak şampiyonada devasa bir fark açtı. Russell son olarak Monako’da, pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle haksız yere ceza alan pilotlar arasında katılmış, ardından Mercedes garajındaki bir iletişim karmaşası nedeniyle bu cezayı doğru şekilde çekemeyince ikinci bir cezayla daha sarsılarak kabus gibi bir hafta sonu geçirmişti.
Russell'ın üzerindeki zihinsel baskıyı ve takımdaki güç dengelerini değerlendiren Martin Brundle, Sky Sports F1 yayınında şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "George, hayatta ne ekersen onu biçeceğine ve bir gün şansın ona da döneceğine inanmaya devam etmek zorunda.”
“Garajın diğer tarafında, arkasına muazzam bir rüzgâr almış süper bir yetenek olan Antonelli var.”
George Russell, Mercedes
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“George, Monako’da tamamen kendi kontrolü dışındaki sebepler yüzünden podyumu kaybetti. Ancak benim onun adına asıl endişem şu; Kimi Antonelli şu anda temel olarak ondan daha hızlı görünüyor."
Russell’ın talihsizlikleri Monako ile de sınırlı değil. İngiliz pilot Çin’de sıralama turlarında mekanik sorunlar yaşamış, Japonya’da güvenlik aracı zamanlaması yüzünden stratejik olarak geriye düşmüş ve lider götürdüğü Kanada Grand Prix'sinde mekanik bir arıza nedeniyle yarış dışı kalmıştı.
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