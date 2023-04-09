Brundle: "Russell, Mercedes'e liderlik etmeye hazır"

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Yeni kuralların ikinci sezonuna da istediği gibi başlayamayan Mercedes, ilk üç yarışın ardından yalnızca bir kez podyuma çıkabildi ve galibiyet mücadelesinden uzak kaldı.

Sıfır sidepod konseptinin devamı konumundaki W14 beklentileri karşılayamazken, pilot kadrosu bu sorunlu araçtan maksimumu almak için var gücüyle çalışıyor.

Lewis Hamilton an itibariyle şampiyonada üç podyumlu Fernando Alonso'nun sadece yedi puan gerisinde, George Russell ise şanssızlıklara rağmen sezonu sıralama turlarında Hamilton'ı 3-0 mağlup ederek açmış vaziyette.

Tüm bunların ışığında son durumu yorumlayan Martin Brundle, artık Russell'ın liderlik için hazır olduğunu düşünüyor.

Sky News'a konuşan Brundle, "Lewis ve George arasında çok az fark var ve bu George için büyük bir iltifat, nitekim Lewis'in ne kadar zeki, ne kadar motive bir isim olduğunu biliyoruz."

"Bu da Mercedes için, örneğin Lewis'in emekli olması ya da herhangi bir noktada takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda, George'un bu işe gerçekten hazır olduğunu gösteriyor."

"Mercedes gerçekten harika bir sürücü kadrosuna sahip, benim de hem George'a, hem de Lewis'e saygım büyük, durumu gayet iyi idare ediyorlar."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, is congratulated by George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: John Toscano / Motorsport Images

Geçen yıl takımın karşısına çıkan pole pozisyonu [Macaristan] ve galibiyet [Brezilya] fırsatlarını değerlendiren isim Russell olmuş, Hamilton ise ilk kez bir sezonu ne pole pozisyonuna, ne de galibiyete ulaşamadan noktalamıştı.

Her şeye rağmen Russell'ın performansına şüpheyle bakan Ted Kravitz ise Mercedes pilotlarını bir de şampiyonluk mücadelesi verirken izlemek istiyor.

Sky F1 podcast'ine konuşan Kravitz, "Mercedes'in Red Bull ile şampiyonluk mücadelesi vermesini gerçekten çok istiyoruz, bu sayede şampiyonluk mücadelesi veren George Russell ile şampiyonluk mücadelesi veren Lewis Hamilton'ı karşılaştırabileceğiz."

"Eğer ben Lewis olsaydım sadece şampiyonayı daha yukarıda tamamlamak için mücadele etmezdim, çok fazla şampiyonluk kazanmış birisi olarak 'pekala, şampiyonayı pek umursamıyorum, George beni yenerse de umurumda değil' derdim."

"Geçen sezon hakkında konuşabilir ve George'un daha fazla puan aldığını söyleyebilirsiniz, o da 'şampiyonluk mücadelesi vermiyordum, şampiyon değilsem üçüncü, dördüncü ya da beşinci olmam umurumda değil' derdi.

"Bu nedenle şampiyonluk mücadelesi veren Lewis Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi veren George Russell'ı görmek istiyorum." dedi.