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Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"

Yorumcu ve eski Formula 1 pilotu Martin Brundle, George Russell'ın Lewis Hamilton'ın ayrılmasından memnun olduğuna inanıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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George Russell, Mercedes-AMG, talks to the press

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi pek çok pilot için büyük bir haber olacak. Gridin en çok istenen isimleri Max Verstappen, Charles Leclerc ve Lando Norris'in hepsinin uzun vadeli sözleşmeleri var.

Fakat Hamilton'ın kararı, George Russell da dahil olmak üzere diğer birçok sürücünün geleceğini etkileyecek.

Russell, Hamilton'ın ayrılığı sonrası  gelecek yıl yeni bir takım arkadaşıyla uğraşmak zorunda kalacak. Yine de İngiliz pilot artık takımın "lider sürücüsü" olabilir.

Brundle bu konuda şöyle diyor: "George 'güzel, artık burada tartışmasız bir numarayım' diye düşünecek."

"George Mercedes'e lider etmeye hazır, buna hiç şüphe yok. En azından istatistiksel anlamda tartışmasız tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotuna karşı mücadele etti ve ona karşı kendini korudu."

"Hatta ona karşı inanılmaz derecede güçlüydü. Büyük oranda Lewis ile aynı seviyedeydi."

"Mercedes şimdi şampiyonluğu kazanmalarını sağlayacak bir araç yaparsa, bu şampiyonluğu kim alır, George mu Lewis mi? Bence bu çok heyecan verici olurdu."

"Aslında bu George'un geldiği seviye hakkında çok şey söylüyor.

Mercedes'in bu yıl şampiyonluk için yarışabilecek bir araç üretmesi halinde hangi pilotun öne çıkacağı ve takım tarafından destekleneceği belirsiz.

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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