Brundle: "Russell, 2025'te liderliği üstlenebilecek yetenekte"

Takım patronu Toto Wolff da Hamilton ayrıldıktan sonra Mercedes'te takım lideri görevini üstlenebilecek olarak Russell'a olan inancını dile getirdi. Genç Britanyalı, takımın şu ana kadar zemin etkisi dönemindeki tek zaferini elde etti.

Geçen yılki Pilotlar Şampiyonasında Hamilton tarafından net bir şekilde mağlup edilmiş olsa da, Russell'ın öne çıkma zamanı geldiğinde başarılı olması için desteklendi.

Hamilton'ın geçen hafta Ferrari'ye geçeceğinin ortaya çıkması spor dünyasında şok etkisi yarattı.

Bu durum Mercedes'te Russell'ın yanında 2025'te boş kalacak bir koltuk yarattı. Russell'ın en üst seviyeye çıkarken (Charles Leclerc ve Oscar Piastri ile birlikte) art arda F3 ve F2 şampiyonlukları elde eden üç sürücüden biri olması nedeniyle genç serilerde başardıkları sorgulanmadı.

Eski takım patronu Eddie Jordan, Russell'ın 2025 yılında Mercedes'e liderlik etmeye hazır olup olmayacağından pek emin olmasa da Brundle aynı şekilde düşünmüyor.

Sky Sports News'de Hamilton'ın Ferrari'ye katılmasıyla Mercedes'in kendisini 'hayal kırıklığına uğramış' hissedip hissetmeyeceği sorusu üzerine Brundle, "Sanmıyorum, çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, değil mi?"

"Sözleşme maddeleri 'sizi asla bırakmayacağız' ve diğer tarafı da 'sizi asla kovmayacağız ya da başka birini almayacağız' olan sözleşmeler imzalamıyorsunuz."

"Bildiğiniz gibi bu her sporda hareketli bir şeydir, bu yüzden her iki tarafa da enerji verebileceğini düşünüyorum."

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, lifts his trophy Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Mercedes'in George Russell'ı var, ne kadar parlak bir genç yetenek ve gelecek için gerçekten hazır."

"İster [Carlos] Sainz, ister [Alex] Albon olsun, şimdi başka birini de getirebilirler. Örneğin Esteban Ocon ile iletişimleri var."

"Bakalım başka kimlere bakacaklar ama bence hem Ferrari hem de Mercedes bunu bir sıfırlanma ve fırsat olarak görmeli." dedi.

Hamilton'ın ayrılacağının kesinleşmesinin ardından iki Mercedes pilotu arasındaki dinamiğin nasıl değişebileceği sorulduğunda Brundle, Russell'ın gelecek için takımı onun etrafında kurmaya çalışmaktan bir bakıma mutlu olacağına inanıyor.

Ancak eski Formula 1 pilotu, Mercedes'in bu sezon şampiyonluk yarışına girmesi halinde, iki İngiliz arasındaki takım içi mücadelenin son derece sıkı olacağını da sözlerine ekledi.

Brunsle, "Memnun oldum diyeceğini tahmin ediyorum. Bu iyi bir şey. Artık burada tartışmasız 'en iyi benim' diyecektir."

"George Mercedes Benz'de bayrağı devralmaya hazır. Buna hiç şüphe yok. Kendisini istatistiksel olarak ve tartışmasız tüm zamanların en büyük Formula 1 pilotuyla tarttı ve inanılmaz derecede güçlü, çok eşit görünüyor."

"Eğer Mercedes bu yıl şampiyonluğu kazanacak bir araca sahip olsaydı, kim kazanırdı? George mu yoksa Lewis mi? Bence çok yakın olurdu. George'un şu anda bulunduğu seviye bu." dedi.