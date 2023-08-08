Brundle: "Riskleri kabul etmiyorsanız F1 aracına binmemelisiniz"

Modern Formula 1 araçlarını kullanan pilotlar için görüş endişeleri devam eden bir sorun olmaya devam ediyor; özellikle de Formula 1'in Belçika Grand Prix'sine gitmesinden sadece birkaç hafta önce Dilano van't Hoff'un hayatına mal olan trajik kazanın ardından Spa-Francorchamps'ta bu sorun mercek altına alındı.

Görüş sorununu çözmek için şu anda denenen bir girişim, ıslak hava çamurlukları. Zemin etkisi aerodinamiğine dayanan mevcut F1 araçlarının ıslak bir pistteki sprey miktarını artırdığı görülüyor.

Brundle, F1 araçlarına ıslak pistte bu çamurlukları takmanın onları Le Mans'ta görülen spor otomobillere daha çok yaklaştıracağını düşünüyor ve Formula 1'in 1950'de başlamasından bu yana geçen yıllar boyunca ıslak bir pistin zorluklarını aşmanın sürücülerin karşısına çıktığını vurguluyor.

Brundle, bu tür koşullarda yarışırken pilotlara 'özellikle saygı duyulduğunu' söylüyor.

Sky F1'e konuşan Brundle, "Çamurlukları taktığınızda bir Le Mans aracı olmaya doğru ilerliyorsunuz."

"Su, lastiklerden çıkıyor ve lastikleri temizliyor, bu konuda çok iyiler; bunu yapmak için tasarlandılar."

"Ama bilirsiniz, 50'lerde ve 60'larda [Juan Manuel] Fangio ve [Sir Stirling] Moss vardı ve onların zemin etkili araçları yoktu, zemin etkili araçları yoktu. Ama gaz pedalı yine aynı görevi görüyordu."

"Elbette pilotlar tam bir gladyatörler ve onlara saygı duyuyoruz. Cesurlar, korkusuzlar; bu gibi koşulların üstesinden gelebiliyorlar ve bu anlarda onlara özellikle saygı duyuyorsunuz." dedi.

Aston Martin'den Lance Stroll, van't Hoff'un ölümcül kazasının ardından Spa pistinde değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Çarpışma, eski Renault pilotu Anthoine Hubert'in 2019'da öldüğü yere benzer bir noktada meydana gelmişti.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Brundle, pilotlar Kemmel düzlüğüne çıkmadan önce Raidillon'un tepesinde 'bir sorun olduğunu' kabul ediyor, ancak böyle bir riskin bir pilotun kabul etmesi gereken bir şey olduğunu söylüyor.

Brundle, "Bildiğimiz gibi Raidillon'un tepesinde bir sorun var. Tepede görüş alanı yok ve sonra Kemmel düzlüğüne doğru daralıyor."

"Ancak bunu çözmenin tek yolu tepenin dibinde 90 derecelik bir sola dönüş yapmak olacaktır."

"Ama bana göre bu motor sporlarının temeli. Pistlerdeki bütün hızlı virajlardan kurtulamayız. Bir yarış pilotu için tehlike içseldir ve süreklidir. Ve bir yarış aracının yanından geçmeden önce bunu aklınızda tutmanız ve anlamanız gerekir, çünkü bu her zaman olacaktır."

"İnsanların dikkatini çekecek kadar hızlı giderseniz, her zaman bir risk var demektir ve bunu kabul etmeye hazır değilseniz, o zaman araçta olmamalısınız." dedi.