Brundle, Ricciardo'nun Tsunoda'yı yenebileceğinden emin değil

Daniel Ricciardo, McLaren'dan ayrılmasının ardından 2023'ü kenarda geçirmeyi ve 2024 yılında F1'e dönmeyi hedefliyordu ancak bu geri dönüş biraz öne çekildi.

AlphaTauri, Nyck de Vries ile yollarını henüz 10. yarışın ardından ayırırken, yerini Ricciardo'nun alacağı duyuruldu.

Bu durumu yorumlayan eski F1 pilotu ve yorumcu Martin Brundle şöyle dedi: "Onu tekrar gördüğüm için gerçekten mutluyum ama dürüstçe verdiğim tepki, 'Vay canına, Daniel bunu cidden yapacak mı? Bu beni şaşırttı' oldu."

"Daniel her zaman heyecanını kaybettiğinden ve coşkusunu yeniden kazanması gerektiğinden bahsediyordu."

"Ben ben bunun arkasında başka bir anlaşma olduğunu düşünüyorum yani 'Bunu yaparsan, bunu daha sonra yaparız' gibi..."

"Eminim simülatörde altı ay geçirmiş olması ve bir Formula 1 pilotu olmaması onu çok etkilemiştir. Bu yüzden griddeki 20 sürücüden biri olmanın cazibesini anlayabiliyorum."

"Daniel Ricciardo'lu bir Formula 1'in daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Fakat Daniel'in muhtemelen griddeki en yavaş araçla yarışması büyük bir risk. Tsunoda'yı yenmek zorunda, kesinlikle yenmek zorunda. Onu sıralama turlarında ve yarışlarda yenmesi gerekiyor, bu mutlak bir beklenti."

"Eğer bunu büyük bir farkla yapıp, sürekli olarak ilk onda yer alır ve yarışta da orada kalabilirse, bu onun kurtuluşu olabilir."

Brundle, Silverstone'daki lastik testinin sonucuna göre karar verilmesinden memnun değil.

"Kauçuk kaplı bir pistte bütün gün turlayabilirsiniz. Bu temsili bir durum değil ve kararlarını buna dayanarak verdiklerini düşünemiyorum."

"Araçta olması bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. De Vries ile yolun sonuna geldikleri gerçeğini saklamadılar."