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Brundle: "Ricciardo'nun Red Bull'a dönüş için yapması gereken çok şey var"

Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, 2023'te gride dönüşünün ardından Daniel Ricciardo'nun Red Bull'a geri çağrılması için yeterli performansı gösteremediğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Ricciardo, adeta kabus gibi geçen iki yılın ardından 2022 sezonunun sonunda McLaren'den ayrıldı ve eski takımı Red Bull'da yedek pilotluk görevine başladı.

2023'te Nyck de Vries'in AlphaTauri'deki düşük performansı, Ricciardo'nun 2023 Macaristan Grand Prix'si itibariyle gride geri dönmesi için kapıyı açtı.

Ancak Hollanda GP antrenman kazasında kırılan eli Ricciardo için bir gerileme oldu ve beş yarış için Avustralyalı pilotun yerini Red Bull'un genç pilotu Liam Lawson aldı.

Başa baş mücadelelerde Tsunoda, Ricciardo'yu hem sıralama turlarında hem de yarışlarda 4-3 mağlup ederken, Lawson ise tek turda Tsunoda'ya 2-3 mağlup oldu ancak yarışlarda 3-1'lik galibiyet elde etti. 

Ricciardo, 2025 koltuğu için Sergio Perez üzerinde baskı kurmaya çalışırken nihai hedefinin Red Bull takımına geri dönmek olduğunu açıkça belirtti, ancak Brundle Ricciardo'nun bunun için henüz yeterli bir performans göstermediğini düşünüyor. 

Sky Sports F1 Q&A'nın bir parçası olarak Ricciardo'nun geri döndüğünden beri gösterdiği performansla ilgili Brundle, şunları söyledi: "Daniel, beklediğim kadar iyi bir performans göstermedi."

"Çok zorlandığını biliyorum ve Zandvoort'taki olayda gerçekten şanssızdı."

"Ama bana göre Daniel'in Max Verstappen'e karşı mücadele etmeye hazır olduğunu düşünmeden önce yapması gereken daha çok şey var."

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