Brundle: "Renault, 25 milyon euroyu pilota değil fabrikasına harcamalı"

Renault, 2019'da takıma katılan Daniel Ricciardo'yu 2021 için McLaren'a kaybetti ve şirketin finansal anlamda zor bir dönemden geçtiğini herkes biliyor. Hatta Ricciardo'nun, maaşında indirime gitmek istemediği için böyle bir hamle yaptığı söyleniyor.

Şimdi koltuk için genel olarak büyük pilotların adı geçiyor. Bunlar arasında Fernando Alonso, Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas var. Bu isimlerin her birinin en az 10 milyon euroluk anlaşmalar talep edeceği düşünülüyor.

Ancak daha önce Renault'nun Alonso ile anlaşabileceğini söyleyen Martin Brundle, bunun şirket için en iyi strateji olmayacağını söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Brundle, "Renault'nun bir fabrika takımı olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bu yüzden Vettel bunu kesinlikle düşünecektir. Ancak Renault'nun yerinde olsaydım, Ocon'un yanında yine genç bir isim seçerdim."

"Belki Russell, 2021 için müsait olabilir. Şimdi önemli olan şey gelecek ve gelecek için bu genç pilotlar çok önemli."

"Böylece Renault daha hızlı bir araç tasarlayabilmeleri için 25 milyon euroyu altyapıya harcayarak daha iyisini yapabilir." dedi.

Brundle, Mercedes'le ilgili ise, "Mercedes, sürücü kadrosunu belirlemek için sezonun başlamasını bekliyor. Önce durumun nasıl ilerlediğini görmek istiyorlar. Bu yüzden Valtteri ve menajerinin diğer takımlarda durumun ne olduğunu görmek için etrafa bakacağını düşünüyorum. Mercedes, kendi sürücülerine baktığını söylüyor. Bu yüzden George Russell da bir seçenek olacak." dedi.