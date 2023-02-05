Brundle: "Red Bull'un lansmanı çok tuhaf geçti"

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Red Bull Racing'in cuma günü yaptığı lansman, pek çok yorumu da beraberinde getirdi. Tüm basın; New York'ta tanıtılan RB19'un Bahreyn'deki testlerde göreceğimiz araç olmadığı gerçeğini yazmış durumda.

Dünkü etkinliğin ana konusu renk düzenini tanıtmak ve Ford açıklamasını yapmaktı. Araca bakıldığında teknik açıdan analiz edilecek çok az şey vardı çünkü bu sadece bir şov aracıydı.

Lansman sonrası konuşan Sky Sports F1 kanalının yorumcusu Martin Brundle, etkinliği beğenmeyen isimlerden birisiydi. Ayrıca Christian Horner'ın açıklamalarını da beğenmdi.

Brundle, Red Bull Racing patronunun Max Verstappen ve Sergio Perez hakkında "şimdiye kadar yarıştığımız en iyi sürücü kadrosu" ifadelerine dikkat çekti.

Brundle, "Christian'ın 'en iyi sürücü kadrosu' derken ne demek istediğini merak ediyorum."

"Sergio'nun Mark Webber ya da Sebastian Vettel'in, bir zamanlar olduğundan daha fazla ödün vermeye istekli olması nedeniyle mi iyi bir kadro olduklarını söylüyor?"

"Sonuç olarak kulağa biraz garip geliyordu fakat sürücüleri hakkında her şeyi Christian biliyor, onların patronu o ve böyle düşünüyor. Ancak neden sezon başlamadan önce astlarınız hakkında birkaç sıcak söz söylemezsiniz ki?" dedi.

Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sonrasında sözlerine şöyle devam etti: "Formula 1'in Amerika'daki popülaritesinin artmasının beni gerçekten etkilediğini söylemem lazım. Anladığım kadarıyla, taraftarlar üç Amerika yarışı için de renk düzeni tasarlama fırsatına sahip olacağız. Ne olacağını göreceğiz fakat genel olarak RB19 hakkında şunu söyleyebiliriz; Her zaman olduğu gibi çok iyi görünüyor ve pürüzsüz hatları var."

"Ancak Adrian Newey, son değişiklikleri teslim tarihinden birkaç gün sonra yapmasıyla tanınır çünkü artık gerçekten devam edemeyeceği bir noktaya gelinceye kadar kadar şasiyi geliştirmek ister. Bu araç bir süre önce Amerika'ya gönderildi, yani ona bakarak RB19'un gerçek fotoğrafını elde edemezsiniz."

"Ayrıca Ford ile ortaklık duyurulurken sürücülerin üniformalarında Honda logoları olmasını da garip buluyorum. Ancak böyle bir ittifak Formula 1 için başlı başına harika bir haber."

Martin Brundle son olarak F1'deki 11. takımın neden istenmediğiyle ilgili konuştu.

Eski yarış pilotu, "Takım sayısı artarsa, bu sadece finansal değil, ek lojistik zorluklara da neden olacaktır."

"Hepsi padoka, pit yoluna, gride sığabilecek mi? Bu kadar çok araca ihtiyacımız var mı? Ben şahsen gride giden araç sayısının 24'e ulaşmasının harika olacağına inanıyorum. Fakat 2023'te 23 Grand Prix ve altı sprint yarışı olmak üzere toplam 29 yarışımız var ve bana göre 20 araç iyi bir gösteri için yeterli."

"Ancak benim en ilginç bulduğum nokta şu; Dünyadaki tüm otomobil üreticileri elektrikli araçlar üzerinde duruyor. Ford yöneticilerinin New York lansmanında yaptıkları açıklamaları hatırlayın: çevre dostu teknolojiler, biyoyakıtlar gibi konular onları cezbediyor. Ancak en çok da Formula 1'in izleyici kitlesinin büyümesine önem verdikleri açık."

"Otomobil üreticilerinin Formula 1'e katılmak istemesi, şampiyonanın şu anda çok güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor." dedi.

Giselle Zarur, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Jim Farley, CEO of Ford, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Marty Smith and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool