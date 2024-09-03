Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"

Geçen yıl 22 yarışta 21 galibiyet alarak şampiyonayı domine eden Red Bull'un üstünlüğü bu yıl büyük bir darbe aldı.

Max Verstappen ilk yedi yarışın beşini kazanmış olsa da Mercedes, McLaren ve Ferrari podyumun en üst basamağına çıkarken son yedi yarışın sadece birini kazanabildi.

Ferrari, İtalya Grand Prix'sini kazanarak Takımlar Şampiyonluğu için çekişmeyi sürdürdü ancak rakamlar, Red Bull'un liderliğinden 22 puan azaltarak sekiz yarış kala sadece 8 puan geride olan McLaren'ın lehine.

Ferrari'nin 37, McLaren'in 32 ve Red Bull'un sadece 12 puan toplayarak şampiyonadaki en kötü çift araç puanını elde ettiği günde Verstappen RB20'sini bir “canavar” olarak nitelendirdi.

Verstappen Monza'da medyaya verdiği demeçte, “Geçen yıl harika bir aracımız vardı, şimdiye kadarki en baskın aracımızdı. Ama biz onu bir canavara dönüştürdük.”

“Bu yüzden bunu tersine çevirmeliyiz.” dedi.

İtalya Grand Prix'sine 7. sıradan başlayan Verstappen bir sıra yükselerek yarışı 6. sırada bitirirken, takım arkadaşı Sergio Perez sekizinci oldu ve yarışı kazanan Charles Leclerc'in neredeyse tam bir dakika gerisinde kaldı.

Brundle, Red Bull'un hızındaki düşüşte “çok garip” bir şeyler olduğunu söylüyor.

Sky Sports'taki köşesinde, “Red Bull, Verstappen ve Sergio Perez'i yedinci ve sekizinci gibi nispeten düşük grid pozisyonlarından sonra karşı strateji olarak sert hamur lastiklerle başlattı.”

“Öndeki sürücüler birbirleriyle yarışırken ve lastik korumaya çalışırken, özellikle de güvenlik aracı yokken, bu strateji akıllıca görünüyordu.

“Ancak sırasıyla 22. ve 23. turlardaki acemice pit stoplar ve ardından nispeten düşük tempo ve iki pit-stoplu stratejinin tercih edilmesi Red Bull'u altıncı ve sekizinci sıralara mahkum edecekti.”

“Max yarıştan sonra aracı 'canavar' olarak nitelendirdi ve her şey çok garip görünüyor.”

“Sezon başını domine ettiler ve geçen yıl Monza'da Max üst üste 10. yarışını kazandı. Bu yıl ise yarışı kazananın 38 saniye gerisinde bitirdi.” diye yazdı.

Lando Norris'in üçüncülüğü karşısında yarışı altıncı sırada bitiren Verstappen, şampiyona rakibine karşı puan kaybetti ve Brundle bu nedenle şampiyonanın “heyecan verici bir şekilde sona ereceğini” öngördü.

“Üç Sprint hafta sonu ve mevcut ekstra puanlar da dahil olmak üzere kalan sekiz yarışla birlikte Norris, Sürücüler Şampiyonasında Verstappen'in 62 puan gerisinde.”

“McLaren'ın şu anda Red Bull'un sadece sekiz puan gerisinde olduğu göz önüne alındığında Takımlar Şampiyonası farklı bir durum. Ancak Ferrari de sadece 39 puan geride ve şu anki formuyla Ferrari ve McLaren arasında zirve ve gelecek yıl pit alanındaki ilk garaj için bir savaş var gibi görünüyor.”

“Bu sezonu hâlâ heyecan verici bir şekilde bitirmeye hazırız.” diye ekledi.