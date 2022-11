Brundle, takım emirleri üzerine Verstappen'e 'bumerang' benzetmesi yaptı

2022 sezonunun ikinci yarısı, performans ve yarış sonucu anlamında Red Bull için çok iyi geçmesine rağmen; pist dışında pek çok tartışma yarattı.

Red Bull, Pilotlar ve Takımlar Şampiyonalarını sırasıyla sezon bitiminden dört ve üç yarış öncesinde kazanmalarına rağmen, bazı karmaşık durumların ortasında kaldı.

İlk olarak takım, 2021 bütçe sınırını ihlal etmeleri sebebiyle cezalandırıldı. İkinci olarak, Verstappen'in şampiyonluğu hakkında yapılan yorumlar sebebiyle Sky TV boykot edildi. Son olarak Sao Paulo GP'de takım emirleri konusunda bir anlaşmazlık yaşandı.

Sao Paulo GP'de yaşanan olay, altıncı sıradaki Perez'in öndeki Fernando Alonso ve Charles Leclerc'e atak yapması için takım arkadaşı Verstappen'e yol vermesi üzerine, atak yapmakta başarılı olmayan Verstappen'in takım emrine rağmen yerini Perez'e geri vermemesiydi.

Verstappen'in bu tutumu, Pilotlar Şampiyonası'nda Leclerc'e karşı ikincilik mücadelesi veren Perez için iki puana mal oldu ve ikili Abu Dabi'ye eşit puanda gidiyor. Bu durum, Perez'in ikinciliği elde etmesi için yarışı Leclerc'in önünde bitirmesi gerektiği anlamına geliyor.

Yarış sonunda Verstappen, emri kabul etmemek için 'nedenleri' olduğunu söylerken, Brundle iki kez Dünya Şampiyonu'nun tıpkı geçen seneki Dünya Şampiyonluğu'nun sonuçları gibi, peşini bırakmayan bir sebepten olduğunu düşünüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, as the yellow flag is waved

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images