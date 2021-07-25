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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''

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Martin Brundle, Britanya GP'de Copse virajında yaşanan kazada Red Bull'un Lewis Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşündüğünü söyledi.

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''

İki şampiyona rakibi Imola, Barselona ve hatta Silverstone'daki sprint sıralamasında da, yarışın ilk turunda az kalsın kaza geçireceklerdi. Beklenen kaza ise en sonunda Britanya Grand Prix'sinde yaşandı.

Hamilton ve Max Verstappen, Silverstone'daki yarışın ilk turunda liderlik için savaşıyorlardı.

Hamilton, Copse virajında Verstappen'in iç tarafından bir atak yaptı. Hollandalı sürücü yerini korumaya çalışsa da Hamilton'ın sol ön lastiğinin, Verstappen'in sağ arka lastiğine çarpması sonucunda ikili kaza yaptı ve Red Bull pilotu yüksek hızda bariyerlere çarptı.

Bu kazada 51G yiyen Verstappen, hemen hastaneye kaldırıldı ve Hollandalı sürücünün kontrolleri tamamlandı.

Yarıştan sonra konuşan Hamilton, Verstappen'in kendine yer bırakmadığını düşündüğünü söyledi.

FIA ise bu kazada Hamilton'ı suçlu buldu ve İngiliz pilota 10 saniye ceza verdi.

Red Bull tarafı Mercedes pilotunun daha ağır bir ceza alması gerektiğini savunurken, Alman takım iki pilotun da hatalı olduğunu ve Hamilton'ın kirli sürüş çıkaran bir sürücü olmadığını düşünüyor.

Brundle kazayla ilgili Red Bull'un bakış açısını anladığını söylese de Sky Sports sunucusuna göre Hamilton, artık Verstappen'in agresifliğine boyun eğmeyecek.

Sky Sports'la verdiği bir videolu röportajda konuşan Brundle, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Bu olayı Red Bull'un bakış açısından düşünebiliyorum. Onlar olaya, duvara 51G kuvvetiyle çarpmış yıldızlarının ve bütçe kısıtlaması olduğu zamanlarda büyük hasar almış araçlarının açısından bakıyor.''

"Muhtemelen bir noktada güç ünitesinde değişiklik yapacakları için ceza alacaklar çünkü kesinlikle motordaki bazı parçalar hasar gördü. Bundan dolayı grid cezaları alabilirler ve bu da hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasındaki liderliklerini etkileyebilir."

''Bu yüzden onlar da, bunun profesyonel bir faul olduğunu düşünüyorlar ve Hamilton'ın bunu bilerek yaptığına inanıyorlar ki bence bu şekilde değil. Bence Lewis, Max'ın agresifliğine boyun eğmeyi bıraktı.''

Eski F1 sürücüsü sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bu kesinlikle Max Verstappen'in hatası değildi, bunu anlamak kolay.''

''Bence Max, Hamilton'ın önünü kapatarak bilinçli bir karar verdi. Lewis'in önünden çekileceğini düşündü.''

''Lewis bu yıl birçok kez kendini geri çekti ve sanırım Max, onun yine bunu yapacağını düşündü. Lewis ise geri çekilmedi.''

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