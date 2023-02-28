Brundle: "Red Bull çok sağlam görünüyor"
Martin Brundle, Red Bull'un çok sağlam göründüğünü fakat çok fazla yetenekli isme sahip olduğu için buna şaşırmadığını dile getirdi.
Max Verstappen gözünü 2023 sezonunda 3. dünya şampiyonluğunu kazanmaya dikti. Hollandalı pilot geçen yıl 15 yarış kazanarak sezonu ilk sırada tamamlamıştı ve şimdilik rakipleri için endişelenmesine gerek yok gibi görünüyor.
Üç günlük sezon öncesi testinde Red Bull oldukça güçlü bir performans sergiledi ve RB19 griddeki en hızlı araç görüntüsü çizdi.
RB19 aynı zamanda dengeli yapısı, lastikleri iyi kullanması ve dayanıklılığıyla da ön plana çıktı.
F1 yorumcusu Martin Brundle, bu konuda şöyle diyor: "İyi görünüyorlar."
"Aerodinamik anlamda yaptıkları çalışmaları sınırlayan bir cezaları var. Bence harika bir araçla başlayıp, yılın genelinde detaylara odaklanırlarsa, kesinlikle iyi olacaklar."
"Bu onları çok fazla etkilemeyecek."
"Red Bull şu anda şampiyon olarak ilk garajda, bu yüzden rahatlar. Araç son derece dayanıklı."
"Verstappen giderek daha fazla deneyim kazanıyor, daha rahat sürüyor ve her şeyi kontrol altında tutuyor."
"Red Bull'un çok yetenekli insanları var. Buna Adrian Newey'i de eklediğinizde, ortaya şaşırtıcı bir tablo çıkıyor." dedi.
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