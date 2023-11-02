Brundle: “Red Bull, Albon’u takımda görmek isterdi”
Red Bull pilotu Perez, Meksika’dan hayal kırıklığıyla ayrılırken gelecek sezon koltuğu halen tehlikede bulunuyor. Eski Formula 1 pilotu ve muhabir Martin Brundle, Red Bull’un Perez yerine düşünülen isimlerden biri olan Williams pilotu Alex Albon’u takımda görmek isteyebileceğini iddia etti. Ayrıca Brundle ve Jenson Button, Perez’in kazasını değerlendirdi.
Taylandlı pilot Alex Albon, Meksika’daki antrenman seanslarına hızlı bir giriş yapsa da sıralama turlarında kötü bir performans göstererek yarışa 14. sıradan başlama hakkı kazandı.
Yarış içerisinde ise Williams aracının üstünde bir performans gösteren Albon, yarışı dokuzuncu sırada bitirdi.
Pilotlar şampiyonasında 13. sırada bulunan ve Williams’ın takımlar şampiyonasındaki sıralamasının tek mimarı olan Albon, tüm sezon boyunca gösterdiği performanstan ötürü takdir topladı.
Eski Red Bull pilotu Albon’un performansı üzerine yorum yapan Red Bull danışmanı Helmut Marko ve takım patronu Christian Horner, Albon hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti.
Red Bull koltuğu tehlikede olan Sergio Perez’in yerine düşünülen isimlerden biri olan Albon, Brundle’ın iddialarına konu oldu.
Williams ile iki sezon daha sözleşmesi olmasına rağmen Red Bull’un Albon’u yeniden takıma katmak istediğini iddia eden Brundle, Taylandlı pilotla ilgili şu yorumlarda bulundu: “Albon Williams’ta kendini rahat hissediyor.”
“Albon gibi bazı pilotlar omuzlarında bir kola, güvenceye, sözlerinin dikkatle dinlenmesine ve takım içinde kendilerine değer verildiğini hissetmeye ihtiyaç duyarlar.”
“Bence Red Bull, Albon’u takımda görmek isterdi.”
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Alex Albon, Williams FW45, Lando Norris, McLaren MCL60, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
Diğer yandan Brundle, Perez’in Red Bull ile bir sezon daha yoluna devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Ancak Perez’in gelecek sezonki koltuğunu garantiye almak için birkaç iyi sonuca ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
Brundle, Perez hakkındaki düşüncelerini şöyle açıkladı: “Red Bull, gelecek sezon Mercedes, Ferrari ve McLaren’ın kendilerini zorlayacağını biliyor. Bu yüzden en iyi pilot ikilisine sahip olmak istiyorlar.”
“Red Bull ile Perez arasında imzalı bir sözleşme bulunuyor. Anlaşılan o ki takım da Perez de gelecek sezon devam etmek istiyor. Onun prestijli Red Bull koltuğuna göz diken birkaç pilot harici herkes Perez’in devam etmesi düşüncesinde."
“Ancak Perez yeterli forma ulaşamazsa Red Bull’un onu gelecek sezon isteyip istemeyeceği muamma. Bana sorarsanız ben Red Bull’un gelecek sezon Perez ile devam edeceğini düşünüyorum.”
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, make contact at the start causing the Mexican to crash out
Sergio Perez’in kendi seyircisi önünde kaza yaptığı bir yarışta Alex Albon’un başarılı bir performans ortaya koyması dikkat çekiciydi.
Yarıştan sonra kaza hakkında açıklamalarda bulunan Perez, acele ettiğini ve sadece kendi evinde yarışı kazanmaya odaklandığı için bu kazayı yaptığını söylemişti.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan 2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button, Perez’in yarış dışı kalmasına sebep olan olay üzerine şunları söyledi: “Yarış startlarında bir kısım araç çok kötü, bir kısım araçlar ise çok iyi başlarsa böyle manzaralar görüyoruz.”
“İlk viraja kadar olan uzun düzlüğün de etkisi büyüktü.”
“Perez’in orada başka bir şey yapmasını bekleyemezdik. Frene basıp diğer pilotların arkasına takılamazdı. Arkada da araçlar vardı ve eğer erken frenleseydi arkada büyük bir kaos çıkabilirdi.”
“Perez gerçekten zor bir durumdaydı ancak virajı dönmeye karar verdiğinde rakiplerine biraz daha boşluk bırakabilir, veya o virajı kesebilirdi.”
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