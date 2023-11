Brundle: “Red Bull, Albon’u takımda görmek isterdi”

Taylandlı pilot Alex Albon, Meksika’daki antrenman seanslarına hızlı bir giriş yapsa da sıralama turlarında kötü bir performans göstererek yarışa 14. sıradan başlama hakkı kazandı.

Yarış içerisinde ise Williams aracının üstünde bir performans gösteren Albon, yarışı dokuzuncu sırada bitirdi.

Pilotlar şampiyonasında 13. sırada bulunan ve Williams’ın takımlar şampiyonasındaki sıralamasının tek mimarı olan Albon, tüm sezon boyunca gösterdiği performanstan ötürü takdir topladı.

Eski Red Bull pilotu Albon’un performansı üzerine yorum yapan Red Bull danışmanı Helmut Marko ve takım patronu Christian Horner, Albon hakkında övgü dolu sözler sarf etmişti.

Red Bull koltuğu tehlikede olan Sergio Perez’in yerine düşünülen isimlerden biri olan Albon, Brundle’ın iddialarına konu oldu.

Williams ile iki sezon daha sözleşmesi olmasına rağmen Red Bull’un Albon’u yeniden takıma katmak istediğini iddia eden Brundle, Taylandlı pilotla ilgili şu yorumlarda bulundu: “Albon Williams’ta kendini rahat hissediyor.”

“Albon gibi bazı pilotlar omuzlarında bir kola, güvenceye, sözlerinin dikkatle dinlenmesine ve takım içinde kendilerine değer verildiğini hissetmeye ihtiyaç duyarlar.”

“Bence Red Bull, Albon’u takımda görmek isterdi.”

Diğer yandan Brundle, Perez’in Red Bull ile bir sezon daha yoluna devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Ancak Perez’in gelecek sezonki koltuğunu garantiye almak için birkaç iyi sonuca ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Brundle, Perez hakkındaki düşüncelerini şöyle açıkladı: “Red Bull, gelecek sezon Mercedes, Ferrari ve McLaren’ın kendilerini zorlayacağını biliyor. Bu yüzden en iyi pilot ikilisine sahip olmak istiyorlar.”

“Red Bull ile Perez arasında imzalı bir sözleşme bulunuyor. Anlaşılan o ki takım da Perez de gelecek sezon devam etmek istiyor. Onun prestijli Red Bull koltuğuna göz diken birkaç pilot harici herkes Perez’in devam etmesi düşüncesinde."

“Ancak Perez yeterli forma ulaşamazsa Red Bull’un onu gelecek sezon isteyip istemeyeceği muamma. Bana sorarsanız ben Red Bull’un gelecek sezon Perez ile devam edeceğini düşünüyorum.”

